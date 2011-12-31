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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

فامیل کریمی:

133نفر در استان همدان برای نمایندگی مجلس داوطلب شدند

133نفر در استان همدان برای نمایندگی مجلس داوطلب شدند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان همدان گفت: با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، 133 نفر در استان همدان داوطلب نمایندگی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر فامیل کریمی با بیان اینکه از این تعداد پنج نفر زن و 128 نفر مرد هستند، اظهار داشت: 23 نفر از ثبت نام کنندگان دارای مدرک تحصیلی دکترا، 89 نفر فوق لیسانس و 21 نفر لیسانس هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان با اشاره به اینکه از این تعداد چهار نفر روحانی هستند، افزود: جوانترین داوطلب با 30 سال سن در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ و مسن ترین این افراد با 72 سال سن داوطلب در حوزه نمایندگی نهاوند است.

وی گفت: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین 38 نفر، ملایر 25 نفر، نهاوند 18 نفر، تویسرکان 26 نفر، بهار و کبودرآهنگ 12 نفر، اسد آباد هفت نفر و رزن نیز هفت نفر داوطلب نمایندگی شده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به اینکه تعداد داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان همدان نسبت به دوره قبل 95 نفر کاهش یافته است، گفت: علت این کاهش تعیین سطح حداقل مدرک فوق لیسانس برای داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 1497263

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