133نفر در استان همدان برای نمایندگی مجلس داوطلب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر فامیل کریمی با بیان اینکه از این تعداد پنج نفر زن و 128 نفر مرد هستند، اظهار داشت: 23 نفر از ثبت نام کنندگان دارای مدرک تحصیلی دکترا، 89 نفر فوق لیسانس و 21 نفر لیسانس هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان با اشاره به اینکه از این تعداد چهار نفر روحانی هستند، افزود: جوانترین داوطلب با 30 سال سن در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ و مسن ترین این افراد با 72 سال سن داوطلب در حوزه نمایندگی نهاوند است.

وی گفت: در حوزه انتخابیه همدان و فامنین 38 نفر، ملایر 25 نفر، نهاوند 18 نفر، تویسرکان 26 نفر، بهار و کبودرآهنگ 12 نفر، اسد آباد هفت نفر و رزن نیز هفت نفر داوطلب نمایندگی شده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به اینکه تعداد داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان همدان نسبت به دوره قبل 95 نفر کاهش یافته است، گفت: علت این کاهش تعیین سطح حداقل مدرک فوق لیسانس برای داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.