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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

"روز آرزوها" جمعه‌ها از شوق دیدار منتظر می‌گوید

"روز آرزوها" جمعه‌ها از شوق دیدار منتظر می‌گوید

"روز آرزوها" کاری از گروه معارف و علوم قرآنی با موضوع مهدویت روزهای جمعه از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌‍شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز آرزوها که در قالب ترکیبی تهیه شده است، با موضوع مهدویت و امام زمان از ساعت 9 صبح روزهای جمعه به مدت یک ساعت و در 26 هفته، از شبکه قرآن سیما پخش می‌شود.

در این برنامه از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویتِ حوزه علمیه قم بهره برده می شود که بسته به موضوع خاص هر برنامه کارشناسان آن تفاوت پیدا می کنند.

از بخش های مختلف روز آرزوها می توان به بخشهای مستند، گزارش، پرسش و پاسخ با کارشناسان، مسابقه، معرفی کتاب و کلام بزرگان اشاره کرد.
 

کد مطلب 1497264

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