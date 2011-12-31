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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

اولین ستاد انتخابات ارامنه در گرگان فعال شد

اولین ستاد انتخابات ارامنه در گرگان فعال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین ستاد انتخابات ارامنه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در روستای قرق شهرستان گرگان فعال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار گرگان پیش از ظهر شنبه در نشست با اعضای این ستاد گفت: این ستاد از واجدان شرایط شرکت در انتخابات در زمان انتخابات رأی گیری می کند.

جعفر گرزین بیان داشت: حوزه مرکزی انتخابات گرگان، فرعی شهرستان آق قلا، وشمگیر و بهاران چهار حوزه زیر نظر این ستاد مدیریت می شود.

وی عنوان کرد: طبق ماده 32 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات و درخواست نماینده خلیفه گری ارامنه شمال کشور از اینجانب این اقدام صورت پذیرفت.

گرزین گفت: ارامنه به نامزد داوطلب ارامنه سراسر کشور رأی خواهند داد.

وی بیان داشت: اعضای ستاد اجرایی این حوزه فرعی، مشابه چهار ستاد دیگر تشکیل شده و اعضای هیئت از بین ارامنه انتخاب شدند.

کد مطلب 1497267

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