اولین ستاد انتخابات ارامنه در گرگان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار گرگان پیش از ظهر شنبه در نشست با اعضای این ستاد گفت: این ستاد از واجدان شرایط شرکت در انتخابات در زمان انتخابات رأی گیری می کند.

جعفر گرزین بیان داشت: حوزه مرکزی انتخابات گرگان، فرعی شهرستان آق قلا، وشمگیر و بهاران چهار حوزه زیر نظر این ستاد مدیریت می شود.

وی عنوان کرد: طبق ماده 32 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات و درخواست نماینده خلیفه گری ارامنه شمال کشور از اینجانب این اقدام صورت پذیرفت.

گرزین گفت: ارامنه به نامزد داوطلب ارامنه سراسر کشور رأی خواهند داد.

وی بیان داشت: اعضای ستاد اجرایی این حوزه فرعی، مشابه چهار ستاد دیگر تشکیل شده و اعضای هیئت از بین ارامنه انتخاب شدند.