کنگره شهدای دانشجوی دانشگاه فنی حرفه ای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره در روز دوشنبه 12 دی ماه 90 با حضور تنی چند از مسئولان بنیاد شهید و دانشگاه فنی و حرفه ای در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.
دانشگاه فنی حرفه ای مجموعه ای از آموزشکده های فنی حرفه ای را در بر می گیرد.
نخستین کنگره شهدای دانشجوی دانشگاه فنی حرفه ای در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره در روز دوشنبه 12 دی ماه 90 با حضور تنی چند از مسئولان بنیاد شهید و دانشگاه فنی و حرفه ای در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.
دانشگاه فنی حرفه ای مجموعه ای از آموزشکده های فنی حرفه ای را در بر می گیرد.
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