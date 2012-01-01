برترین محققان و دانشگاههای علوم پزشکی کشور معرفی شدند

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میان 828 اثر رسیده، به هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در 10 حوزه علمی 44 نفر در بخش برگزیدگان حقیقی برگزیده شدند.
وی اظهار داشت: آثار در حوزه کمیته های 10 گانه تخصصی علوم پایه، علوم بالینی داخلی، علوم بالینی جراحی، علوم دارویی، علوم دندانپزشکی، علوم توانبخشی و پیراپزشکی، علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه، فناوری های نوین، HSR و ابداعات و اختراعات به جشنواره رسید و در بخش HSR (نظام ارتقای سلامت) برگزیده ای نداشتیم.
وی افزود: از میان 44 برگزیده بخش حقیقی، 4 نفر در بخش پژوهش برتر در کمیته های مختلف، یک نفر در بخش ابداعات و اختراعات فقط یک محقق جوان برگزیده شده اند.
دبیر هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با اشاره به برگزیدگان بخش حقوقی این دوره از جشنواره گفت: در بخش سازمانهای غیرانتفاعی حامی پژوهش یک سازمان برگزیده شده است. همچنین 3 دانشگاه برتر در سه تیپ، سه کمیته تحقیقات دانشجویی، 8 مرکز تحقیقاتی، 4 نشریه علمی پژوهشی (2 نشریه فارسی، 2 نشریه انگلیسی) و یک مرکز رشد نیز برگزیده شده اند.
برگزیدگان بخش حقوقی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی رازی
|
بخش مربوطه
|
نام موسسه
|
دانشگاه های علوم پزشکی برگزیده
|
رتبه اول در تیپ یک : دانشگاه علوم پزشکی درمانی تهران
|
مرکز رشد فناوری برگزیده
|
مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
نشریات علوم پزشکی مصوب برگزیده (زبان انگلیسی)
|
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
|
نشریات علوم پزشکی مصوب برگزیده (زبان فارسی)
|
مجله کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان
|
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برگزیده
|
بالینی: غدد و متابولیسم تهران
|
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برگزیده
|
بالینی : روانپزشکی تهران
|
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برگزیده
|
بالینی : گوارش و کبد بقیه الله
|
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برگزیده
|
بالینی : اختلالات اسکلتی و عضلانی اصفهان
|
کمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی برگزیده
|
رتبه اول در تیپ یک : دانشگاه علوم پزشکی درمانی تهران
|
سازمان غیردولتی حامی پژوهش برگزیده
|
مؤسسه محب
برگزیدگان حقیقی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
|گروه تخصصی
|نام محقق
|رتبه
|دانشگاه علوم پزشکی
|کمیته تخصصی علوم بالینی - جراحی
|خلیل قاسمی فلاورجانی
|دوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|کمیته تخصصی علوم بالینی - جراحی
|علیرضا برادران رفیعی
|دوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
|کمیته تخصصی علوم بالینی - جراحی
|محمد قاسمی راد
|برگزیده جوان
|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
|کمیته تخصصی علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه
|اکبر فتوحی
|اول گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|کمیته تخصصی علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه
|راهب قربانی
|سوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی سمنان
|کمیته تخصصی علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه
|سیدغلامرضا موسوی
|سوم گروه محققین
|دانشگاه تربیت مدرس
|کمیته تخصصی علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه
|احمدعلی عنایتی
|پژوهش برتر
|دانشگاه علوم پزشکی مازندران
|کمیته تخصصی علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه
|پریناز پورصفا
|برگزیده جوان
|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|کمیته تخصصی علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه
|امیرحسین صاحبکار
|برگزیده دانشجو
|دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|کمیته تخصصی علوم بالینی - داخلی
|فرزاد حدائق
|دوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
|کمیته تخصصی علوم بالینی - داخلی
|احمد غنی زاده
|دوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|کمیته تخصصی علوم بالینی - داخلی
|علی پاشا میثمی
|سوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|کمیته تخصصی علوم بالینی - داخلی
|شیرین حسنی رنجبر
|پژوهش برتر
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|کمیته تخصصی علوم بالینی - داخلی
|مهدی محمدنژاد
|پژوهش برتر
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|کمیته تخصصی علوم بالینی - داخلی
|نریمان نظامی
|برگزیده جوان
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|کمیته تخصصی علوم بالینی - داخلی
|پاتریشیا خشایار
|برگزیده دانشجو
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی
|ناصر اصل امین آبادی
|دوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی
|مسعود پریرخ
|سوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی کرمان
|کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی
|فاطمه عزالدینی اردکانی
|سوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی یزد
|کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی
|سدامیر دانش ثانی
|برگزیده جوان
|دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی
|کیوان سهرابی انارکی
|برگزیده دانشجو
|دانشگاه علوم پزشکی یزد
|کمیته تخصصی علوم دارویی
|عباس شفیعی
|اول گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|کمیته تخصصی علوم دارویی
|امیررضا جلیلیان
|دوم گروه محققین
|سازمان انرژی اتمی
|کمیته تخصصی علوم دارویی
|رامین میری
|سوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|کمیته تخصصی علوم دارویی
|جواد بهروان
|سوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|کمیته تخصصی علوم دارویی
|شهلا سلطان پور
|برگزیده جوان
|دانشگاه علوم پزشکی زنجان
|کمیته تخصصی علوم دارویی
|محسن شهلایی
|برگزیده دانشجو
|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|کمیته تخصصی ابداعات و اختراعات
|مینا عرب بنی اسد
|برگزیده جوان
|دانشگاه صنعتی شریف
ادامه برگزیدگان حقیقی هفدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی
|گروه تخصصی
|نام محقق
|رتبه
|دانشگاه علوم پزشکی
|کمیته تخصصی فناوری های نوین
|حسین بهاروند
|اول گروه محققین
|پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی
|کمیته تخصصی فناوری های نوین
|محسن عادلی
|سوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|کمیته تخصصی فناوری های نوین
|مهریار حبیبی رودکنار
|سوم گروه محققین
|سازمان انتقال خون
|کمیته تخصصی فناوری های نوین
|سلاله خرمیان طوسی
|برگزیده جوان
|دانشگاه شهیدبهشتی
|کمیته تخصصی فناوری های نوین
|سیدمحمود مسیحا هاشمی
|برگزیده دانشجو
|دانشگاه تربیت مدرس
|کمیته تخصصی علوم پایه
|پرویز نوروزی
|اول گروه محققین
|دانشگاه تهران
|کمیته تخصصی علوم پایه
|علی اصغر انصافی
|دوم گروه محققین
|دانشگاه صنعتی اصفهان
|کمیته تخصصی علوم پایه
|سیما رافتی
|سوم گروه محققین
|انستیتو پاستور ایران
|کمیته تخصصی علوم پایه
|بلال خلیل زاده
|برگزیده جوان
|دانشگاه تبریز
|کمیته تخصصی علوم پایه
|ناصر احمدبیگی لاهیجانی
|برگزیده دانشجو
|دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
|کمیته تخصصی علوم پایه
|هومن صدری اردکانی
|پژوهش برتر
|دانشجوی دکتری دانشگاه آمستردام هلند
|کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی
|محمد اصغرزاده
|دوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی
|ناهید دهقان نیری
|سوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی
|نورالدین نخستین انصاری
|سوم گروه محققین
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی
|شیلا جلال پور
|برگزیده جوان
|دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
|کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی
|علیرضا شمس الدینی نژاد
|برگزیده دانشجو
|دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله
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