کاندیداهای مجلس از تبلیغات زودهنگام پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال منکرسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه 162 نفر داوطلب نمایندگی حضور دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تاکید کرد: از این تعداد داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی، 150 نفر و 12 داوطلب دیگر زن هستند.

منکرسی افزود: در نام نویسی امسال از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، 141 در حوزه انتخابیه استان کرمانشاه ثبت نام کرده اند و 21 نفر دیگر در خود وزارت کشور اقدام به نام نویسی کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به آمار حوزه های انتخابیه سراسر استان، تاکید کرد: در حوزه انتخابیه کرمانشاه 63 نفر، 24 نفر در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو، در حوزه انتخابیه سنقر 20 نفر، در حوزه انتخابیه پاوه، روانسر، جوانرود و ثلاث باباجانی 14 نفر، در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب 24 نفر و در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین نیز 17 نفر ثبت نام کردند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: از نظر میانگین سنی 68 نفر داوطلبین بین 30 تا 40 سال، 71 نفر بین 41 تا 50 سال و 23 نفر بین 51 تا 60 سال سن دارند.

منکرسی افزود: 26 نفر از داوطلبان امسال، دارای مدرک تحصیلی دکترا، 113 نفر فوق لیسانس، و 22 نفر دیگر دارای لیسانس و یک نفر نیز دارای مدرک فوق دیپلم است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در بین داوطلبان این دوره 15 نفر سابقه نمایندگی مجلس را دارند، گفت: از صبح امروز، کار بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شروع شده است.

منکرسی در پایان تاکید کرد: از کاندیداهای این دوره می خواهیم که تبلیغات انتخاباتی خود را در زمانهای مشخص شده انجام دهند و از تبلیغات زودهنگام پرهیز کنند.