35 درصد بیمارستانهای پایتخت سیستم امحای زباله ندارند

دکتر کاظم ندافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نظارت بر حسن انجام کار و تهیه گزارشهای لازم از وضعیت بیمارستانها برای تجهیز شدن به سیستم امحای زباله های عفونی، تیز و برنده بر عهده این مرکز است.

وی با اشاره به به مهلت قانونی وزارت بهداشت به بیمارستانهای تهران برای تجهیز به سیستم امحای زباله، افزود: قبل از اینکه دستورالعمل وزیر بهداشت برای تجهیز بیمارستانها به سیستم امحای زباله ابلاغ شود، 45 درصد بیمارستانهای تهران دارای این سیستم بودند.

ندافی ادامه داد: بعد از مهلت دو ماهه وزارت بهداشت به بیمارستانهای فاقد سیستم امحای زباله، 65 درصد بیمارستانهای تهران به این سیستم تجهیز شدند. به طوریکه در حال حاضر این بیمارستانها نسبت به خرید، نصب و راه اندازی سیستم امحای زباله های عفونی، تیز و برنده اقدام کرده اند.

رئیس مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت با اعلام اینکه تعدادی کمی از بیمارستانهای تهران هنوز نسبت به عقد قرارداد برای راه اندازی این سیستم اقدام نکرده اند، افزود: قاعدتا این بیمارستانها می بایست مهلت در نظر گرفته شده را جدی می گرفتند و به وظیفه شان عمل می کردند.

ندافی با تاکید بر اینکه این مهلت قانونی شامل تمامی بیمارستانهای دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی می شود، تصریح کرد: بیمارستانهای خصوصی به طور نسبی از این طرح استقبال کرده اند.

وی با عنوان این مطلب که هزینه خرید و تجهیز بیمارستانها به سیستم امحای زباله از محل درآمد خود بیمارستانها می بایست تامین شود، افزود: بودجه وزارت بهداشت برای این موضوع هر سال بین 2 تا 3 میلیارد تومان است که جوابگوی نیاز کشور نیست.