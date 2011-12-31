90 درصد سهمیه اشتغال گنبدکاووس محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی پیش از ظهرشنبه در جمع مسئولان شهرستان در این زمنیه از مدیران خواست تا پایان بهمن ماه 10 درصد باقیمانده سهمه اشتغال را اجرایی کنند.

فرماندار گنبد در بخشی از سخنان خود گفت: بهترین ماموریت ما تا اخر سال 90 برگزاری انتخابات سالم و پرشور است.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گفت: از فرصت اربعین برای گسترش کارهای فرهنگی استفاده کنند.

احمدی همچنین بیان کرد: مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی به دلیل اینکه نماینده فرماندار در انتخابات هستند حق ورود به هیچگونه ستاد انتخابات را ندارند.

شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.

