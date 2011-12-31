آغاز داوری هفت هزار اثر ارسالی به جایزه ادبی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم اقبالی اظهار داشت: بیش از دو هزار نفر از هموطنان از تمام نقاط کشور آثار خود را به دبیرخانه جایزه ادبی تبریز ارسال کرده اند که این آثار پس از جمع بندی، کدگذاری و دسته بندی در اختیار هیئت داوران قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: دبیرخانه جایزه ادبی تبریز به منظور رعایت اصل بی طرفی و نیز تلاش برای داوری منصفانه و براساس معیارهای تعریف شده، با تعریف کد برای هر نویسنده و شاعر و اثر ارائه شده به تعهد خود در خصوص داوری منصفانه عمل نموده است.

دبیر علمی نخستین جشنواره جایزه ادبی تبریز، حضور سه شاعر و سه نویسنده سرشناس شهر تبریز در کمیته انتخاب اولیه آثار را از نکات ویژه این جایزه برشمرد و تاکید کرد: آثار منتخب این مرحله از داوری توسط داوران مرحله دوم به شکلی دقیق مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت تا در نهایت نخستین جایزه ادبی تبریز برگزیدگان خود را معرفی کند.

اقبالی همچنین ضمن تقدیر از مشارکت هموطنان در این رخداد فرهنگی افزود: جایزه ادبی تبریز میزبان آثاری از تمام شهرهای دور و نزدیک کشور بوده و حضور آثار هنرمندانی از شهرهای قم، اصفهان، لاهیجان، خراسان شمالی، ارومیه، اراک، تهران، بوشهر، تبریز و شیراز بسیار چشمگیر بوده است.

وی همچنین گفت: جایزه ادبی تبریز در جلب مخاطبان خود موفق عمل کرده و حضور همزمان شاعران و نویسندگان نام آشنا و برجسته کشور به همراه هنرمندان جوان تاییدی بر این مدعاست.

دبیر علمی نخستین جشنواره جایزه ادبی تبریز در ادامه سخنان خود علت تمدید یک ماهه مهلت دریافت آثار را تقاضای مکرر هموطنان از کمیته برگزاری دانست و افزود: در این مدت حدود هفت هزار اثر ادبی به دبیرخانه ارسال شد که در نوع خود و برای یک جشنواره ادبی که در پایتخت کشور برگزار نمی شود، رکورد قابل توجهی محسوب می شود.

ابراهیم اقبالی حضور طیف سنی کودک و نوجوان را از دیگر ویژگی های این جایزه دانست و بیان کرد: باعث خرسندی است که کودکان و نوجوانان کشورمان از سنین پایه با مبانی و اصول نگارش شعر و داستان آشنا شده اند و در چنین جشنواره هایی مشارکت می کنند.

گفتنی است، نخستین جایزه ادبی تبریز در بخش های شعر فارسی، شعر ترکی و داستان کوتاه برگزار شد.

جایزه ادبی تبریز در بخش شعر، پذیرای حداکثر سه اثر و در بخش داستان پذیرای دو اثر ادبی از هر یک از هنرمندان شرکت کننده بود.

مرحله اولیه داوری آثار ارسالی به دبیرخانه در بخش های جداگانه آغاز شده است و در نهایت از نفرات برتر جشنواره طی آیینی تجلیل به عمل خواهد آمد.

در این رخداد فرهنگی، از سه مقام برتر هر بخش به عنوان نفرات برتر تجلیل خواهد شد و از نفرات چهارم تا دهم هر بخش به عنوان نفرات تقدیری تجلیل خواهد شد.