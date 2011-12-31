هیئت بازرسی انتخابات مجلس در خوزستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اخوان صباغ (رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان)، علی جمالپور مالک آبادی(دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان )، سید کریم حسینی (عضو هیئت بازرسی انتخابات استان)، سید محسن شفیعی (عضو هیئت بازرسی انتخابات استان) و جمال کوتی (عضو هیئت بازرسی انتخابات استان) به منظور کنترل حسن جریان انتخابات، آماده دریافت گزارشات مربوط به وقوع تخلفات انتخاباتی و مواردی که موجب مخدوش شدن آن می شود، خواهند بود.

همچنین چندی پیش با با حکم استاندار خوزستان حمید قناعتی، مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان در امر برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی منصوب شد.



استانداری خوزستان در آستانه انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دو معاون عمرانی و سیاسی ندارد و توسط سرپرست اداره می شود.



استان خوزستان دارای 18 نماینده در مجلس شورای اسلامی است.