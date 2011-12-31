به گزارش خبرگزاری مهر، در دستور اداری صادر شده از سوی سازمان تأمیناجتماعی آمده است: باتوجه به اینکه براساس ماده 34 قانون تأمیناجتماعی درصورتی که بیمهشده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هریک از کارفرمایان مکلفاند به نسبت مزد یا حقوقی که میپردازند حقبیمه سهم بیمهشده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت نمایند.
با توجه به مشکلات و ابهامات به وجود آمده برای برخی از این افراد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمهشدگانی که در پرداخت حقبیمه مشارکت بیشتری داشتهاند با استناد به مواد 72، 75 و 77 قانون تأمیناجتماعی و تبصرههای ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دو کارگاه به طور همزمان بیمهپرداز میباشند، اطلاح گردید.
در این دستور شعب سازمان مکلف گردیدهاند که مستمری ایام اشتغال در کارگاه دوم یا بیشتر را نیز به نسبت سابقه اشتغال و پرداخت حقبیمه در همان کارگاه به طور جداگانه محاسبه و پرداخت نماید.
به عبارت دیگر فرمول تعیین مستمری افرادی که حائز شرایط برقراری بازنشستگی باشند، برای هر کارگاه در طول دورههای 2 یا 5 سال پایانی به تفکیک محاسبه و در انتها مجموع آنها (با رعایت سقف پرداخت حقبیمه) به عنوان مستمری استحقاقی بیمهشده پرداخت خواهد شد. لازم به یادآوری است تعیین میزان مستمری بازنشستگی تا 35 سال سابقه امکانپذیر میباشد.
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