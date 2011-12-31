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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

اتحادیه عرب:

بهار عربی 75 میلیار دلار ضرر مالی داشت

بهار عربی 75 میلیار دلار ضرر مالی داشت

معاون دبیرکل اتحادیه عرب در امور اقتصادی تاکید کرد: کشورهای بهار عربی (که در آنها خیزش مردمی رخ داد) طی سال گذشته در اثر ناآرامیهای سیاسی 75 میلیارد دلار در مجموع ضرر دیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، "محمد التویجری" در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: کشورهای بهار عربی در پی تحولات اخیر و ناآرامیهای سیاسی 75 میلیارد دلار ضرر مالی دیده اند.

وی با اشاره به احتمال افزایش این ضررهای مادی در سال 2012 اظهار داشت: تعطیلی طرحهای تجاری، خروج سرمایه گذاران خارجی و داخلی، افزایش تظاهرات و تحصنها همگی از عواملی است که باعث افزایش آسیبهای مادی در این کشورها می شود.

خاطر نشان می شود خیزشهای اخیر مردمی در منطقه از تونس آغاز شد و به تدریج به مصر، لیبی، یمن، بحرین، اردن و دیگر کشورهای عربی سرایت پیدا کرد.

کد مطلب 1497288

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