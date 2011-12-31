بهار عربی 75 میلیار دلار ضرر مالی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، "محمد التویجری" در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: کشورهای بهار عربی در پی تحولات اخیر و ناآرامیهای سیاسی 75 میلیارد دلار ضرر مالی دیده اند.

وی با اشاره به احتمال افزایش این ضررهای مادی در سال 2012 اظهار داشت: تعطیلی طرحهای تجاری، خروج سرمایه گذاران خارجی و داخلی، افزایش تظاهرات و تحصنها همگی از عواملی است که باعث افزایش آسیبهای مادی در این کشورها می شود.

خاطر نشان می شود خیزشهای اخیر مردمی در منطقه از تونس آغاز شد و به تدریج به مصر، لیبی، یمن، بحرین، اردن و دیگر کشورهای عربی سرایت پیدا کرد.