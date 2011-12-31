حجتالاسلام سید عباس رفیعیپور علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی دستجرد در انجام رسالت تبلیغی خود در بخش خلجستان پیرو مکاتبه با استانداری و فرمانداری قم سرانجام موفق به جلب موافقت استانداری در خصوص تاسیس حوزههای علمیه برادران و خواهران در این بخش شد.
وی ادامه داد: این موافقت در سفر اخیر استاندار و مسئولان استان به بخش خلجستان مورد تصویب قرار گرفته و در قالب اعتبارات زیرساختهای توسعه فرهنگ دینی بودجهای برای تاسیس این حوزهها اختصاص یافته است.
حجتالاسلام رفیعیپور همچنین از اختصاص 360 میلیون تومان اعتبار برای تعمیر و بازسازی بقاع متبرکه و امامزادگان بخش خلجستان در سفر اخیر مسئولان استان خبر داد و گفت: برای تاسیس خانه عالم روستایی در بخش خلجستان نیز اعتبارات خوبی اختصاص پیدا کرده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی دستجرد اظهار امیدواری کرد که با اختصاص این اعتبارات زیرساختهای توسعه فرهنگ دینی در بخش خلجستان توسعه یابد.
دستجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی دستجرد از تاسیس حوزههای علمیه خواهران و برادران در این شهر خبر داد.
حجتالاسلام سید عباس رفیعیپور علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی دستجرد در انجام رسالت تبلیغی خود در بخش خلجستان پیرو مکاتبه با استانداری و فرمانداری قم سرانجام موفق به جلب موافقت استانداری در خصوص تاسیس حوزههای علمیه برادران و خواهران در این بخش شد.
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