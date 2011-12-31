به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "پیدا و پنهان" که یکشنبه شبها با رویکرد بررسی مسائل روز سینمای ایران از رادیو گفتوگو روی آنتن میرود در برنامه این هفته دو موضوع مرتبط با جشنوارههای فجر و عمار را محور بحث و نظر قرار خواهد داد.
در بخش نخست این برنامه با حضور محمد خزاعی دبیر سیامین جشنواره فیلم فجر و نیز یزدان عشیری و حبیبالله مازندرانی بحث برگزاری جشنواره بینامللی فیلم فجر در استانها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در بخش دوم نیز نادرطالبزاده و جمال شورجه از دومین جشنواره مردمی فیلم "عمار" که به مناسبت سالگرد حماسه 9 دی، در حال برگزاری است خواهند گفت.
برنامه "پیدا و پنهان" با سردبیری نادر بنیصفار هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 19:15 الی 20 روی آنتن رادیو گفتوگو میرود.
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