به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد.

وی در پاسخ به این سوال که معیار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان احراز صلاحیت ها و یا عدم احراز آنان است، گفت: معیار ما قانون است، قانون در دو بند 29 و 30 ماده 28 قانون انتخابات شرایط و موانع حضور داوطلبان را مطرح کرده که بر اساس آن هم شرایط باید احراز شود و هم موانع باید مفقود باشد.

وی گفت: بنابراین احراز شرایط مندرج در قانون مبنای کار شورای نگهبان است.

کدخدایی گفت: پس از ثبت نام، گزارش کار به مراجع چهارگانه ارسال می شود و هیئت های اجرایی کارشان را آغاز می کنند و کار رسمی ما از 20 دیماه آغاز خواهد شد تا نظرات هیئت های اجرایی را مورد بررسی قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین زمان کار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها تا چه تاریخی است، گفت: از اول اسفندماه کار بررسی ما به اتمام می رسد و قبل از آن چند مرحله رسیدگی انجام می شود، هیئت مرکزی نیز بررسی هایی دارد و همین طور یک مرحله هم طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکایت برخی افراد مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا شورای نگهبان اول اسفندماه نتیجه نهایی را به وزارت کشور ارائه می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا همزمان با نوآوری وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات رایانه ای شورای نگهبان نیز در روند بررسی های خود نوآوری جدیدی دارد؟ گفت: وزارت کشور با استفاده از رایانه کارهای خوبی انجام داده، امیدواریم تا آنجا که امکانات فنی اجازه می دهد بتوانند مراحل دیگر را هم پیش ببرند.

کدخدایی گفت: شورای نگهبان آمادگی دارد تا آنجا که وزارت کشور می تواند انتخابات را رایانه ای برگزار کند، با این وزارتخانه همکاری کند و نظارت از نظر رایانه ای را انجام خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که به دلیل عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات، انتخابات آینده غیر رقابتی خواهد بود، نظر شورا در این رابطه چیست؟ گفت: بنده موضع گیری سیاسی نمی توانم داشته باشم، شاید این تحلیل دقیق نباشد، اگر آمار ثبت نام کنندگان را ملاحظه کنید این خلاف نظر شماست، زیرا در ثبت نام ها هم از گروه های اصلاح طلب و هم از گروه های دیگر حضور داشتند و به نظر می رسد امکان مشارکت و رقابت فراهم است و با فضای انتخاباتی سنگینی که شروع شده شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی خواهیم بود.

خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره برخی اظهار نظرها مبنی براینکه برخی افراد جریانات خاص در هیئت های نظارت شورای نگهبان حضور دارند، خواست که کدخدایی پاسخ داد: باید از کسانیکه چنین نظری دارند مستندات بخواهید.

وی گفت: کسانیکه که چنین نظراتی را دادند، تحت تعقیب هستند و از آنان خواسته ایم مستنداتشان را ارائه دهند اگر مستندات را ارائه ندهند در مراجع قضایی باید پاسخگو باشند.

وی در خصوص برگزاری انتخابات رایانه ای در 10 درصد از حوزه های انتخابیه که از سوی وزارت کشور نیز اعلام شده است، گفت: ما اعلام کرده ایم در حوزه ای که امکانات فنی اجازه دهد، آمادگی داریم بر انتخابات رایانه ای نظارت کنیم، از نظر ما منعی ندارد هر میزان که وزارت کشور آمادگی داشته باشد ما نیز آمادگی نظارت داریم.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، آیا حضور برخی کاندیداهای نمایندگی مجلس در هنگام ثبت نام با حضور همراهان زیاد و هیئت های (50-60 نفره) و یا همراهی هنرمندان با آنها مصداق تبلیغات زودهنگام نیست؟ گفت: ما در این باره قانون خاصی نداریم اما اگر چنین اقداماتی مصداق تبلیغ قرار گیرد در بررسی صلاحیت ها مورد توجه قرار می دهیم.

خبرنگاری به اظهارات اخیر دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه آنان که واجد شرایط هستند، وارد انتخابات شوند وگرنه در بررسی صلاحیت ها آبرویشان خواهند رفت، گفت این اظهار نظر این شائبه را به وجود می آورد که روند بررسی ها همراه با موضع خواهد بود، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: پاسخ ما این است که شورای نگهبان بر اساس قانون و معیارهای قانونی عمل خواهد کرد نگاه سیاسی و سلیقه ای نخواهد داشت، معیارهایی که قانون گذار به عنوان ملاک تعیین صلاحیت ها در نظر گرفته مورد توجه قرار می گیرد.

خبرنگاری نظر کدخدایی را درباره تخریب های هدفمند نسبت به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جویا شد که وی پاسخ داد: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه از پای نمی نشینند و در حال طراحی و توطئه هستند.

وی افزود: اقدامات دشمنان خارجی ما شاهد گویای این مسئله است. اینکه اعلام کنیم دشمنان ساکت نشسته اند خوش خیالی است اما در قبال این مسئله نیز مردم ما همیشه در صحنه حضور داشته اند و با هدایت مقام معظم رهبری توطئه ها را خنثی کرده اند نباید نگرانی از توطئه ها داشته باشیم، در این دوره نیز ممکن است شاهد مشکلاتی باشیم که از سوی دشمنان به وجود می آید اما حضور پرشور مردم در انتخابات پاسخگوی این توطئه ها خواهد بود.

خبرنگاری در خصوص حضور اصلاح طلبانی که نسبت به فتنه 88 سکوت کرده اند، در ثبت نام ها اشاره کرد و نظر کدخدایی را نسبت به تأیید صلاحیت آنان جویا شد که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: معیارهای ما معیارهای قانون است، اگر رفتارشان مطابق قانون بوده، حضورشان در انتخابات منعی ندارد اما اگر مغایر قانون بود طبق قانونی اساسی اعلام نظر می شود.

خبرنگاری دلیل کاهش ثبت نام کنندگان نمایندگی مجلس در این دوره از انتخابات را نسبت به سالهای گذشته جویا شد که کدخدایی گفت: مرجع اعلام رسمی آمار ثبت نام کننگان وزارت کشور است، پس از آن که آمار رسمی از وزارت کشور اعلام شود نسبت به آن اعلام نظر می کنیم.

وی گفت: اما در یک مقایسه احتمالی مشاهده می کنیم که در انتخابات مجلس هشتم 7600 نفر ثبت نام داشته ایم و در این دور حدود 5400 نفر ثبت نام کرده اند این در حالیست که در دوره قبل مسئله افزایش مدرک را نداشتیم و حداقل مدرک برای ثبت نام کارشناسی بود بنابراین در دوره قبل 2800 نفر افرادی ثبت نام کردند که با مدرک کارشناسی آمده بودند. در این دوره با مصوبه مجلس حداقل مدرک به کارشناسی ارشد ارتقا داده شد که اگر 2800 نفر دور قبل را اضافه کنیم تعداد ثبت نام کنندگان کنونی نسبت به 4 سال گذشته بیشتر می شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به رایانه ای شدن ثبت نام ها در این دوره، کسانیکه در ادوار گذشته با مدارک ناقص مراجعه می کردند ثبت نام می شدند اما در این دوره کسانیکه با مدارک ناقص به ستاد انتخابات کشور و فرمانداری مراجعه کردند ثبت نام نشدند، و اگر این دو عامل را کنار هم بگذاریم آماری که داریم از انتخابات مجلس هشتم بیشتر است. ان شاالله مشارکت پرشور تر را در 12 اسفند شاهد خواهیم بود.

خبرنگاری از کدخدایی پرسید اخیرا هشدارها از حضور یک جریان خاص در انتخابات بیشتر شده است، آیا شورای نگهبان اقدامی برای جلوگیری از اقدامات این جریان از جمله دادن پول، کاری خواهد کرد؟ که وی پاسخ داد: برای شورای نگهبان فرقی نمی کند که چه افراد و گروهی باشند اگر رفتار خلاف قانون باشند حتما برخورد می کند و اگر رفتار افراد خلاف قانون نباشد نه شورای نگهبان و نه هیچ مرجع دیگری نمی تواند برخورد کند.

وی درباره حضور مستقل افراد در انتخابات بدون پشتوانه حزبی که مورد سوال یکی از خبرنگاران نیز بود گفت: ما در کشور کم و بیش فعالیت های حزبی داریم اما حزب در کشور ما نهادینه نشده است و این مربوط به استقبال مردم است، اگر حزب در کشور نهادینه شود و احزاب فعالیت گسترده داشته باشند قانون هم می تواند به این سمت برود که انتخابات را از طریق احزاب برگزار کند و برخی مشکلات امروز را مرتفع کند.

کدخدایی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید با توجه به اینکه شما تأکید کردید به احزاب و گروه ها در بررسی صلاحیت افراد توجه نمی کنید تحلیل ها به این سمت رفت که نسبت به کسانیکه در حوادث پس از انتخابات سکوت کرده اند قرار است با اغماض برخورد شود این در حالیست که بزرگان سیاسی از جمله آیت الله مهدوی کنی و جبهه پایداری با هم همسو شدند تا رفتار ساکتان در فتنه را مورد مذمت قرار دهند آیا شما به عنوان نهاد انقلابی این مورد را به عنوان ملاک در بررسی صلاحیت ها قرار می دهید؟ گفت: ما به عنوان نهاد انقلابی و نهاد پاسدار انقلاب اسلامی تلاش می کنیم قانون را اجرا کنیم و اقداماتمان بر اساس قانون باشد.

خبرنگاری از کدخدایی پرسید با توجه به اینکه اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات لیست نمی دهند، آیا این مورد در مشارکت مردم هم تأثیرگذار خواهند بود؟ گفت: مردم توجهی به احزاب و گروه ها ندارند و به طور خودجوش هر وقت لازم باشد از کیان نظام دفاع می کنند و وارد صحنه می شوند.