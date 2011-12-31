دکتر محمد ضیمران درمورد بومی‎سازی علوم انسانی به خبرنگارمهر گفت: ایده بسیار جالبی است. این ایده متضمن تدارکات و تجهیزات بسیار گسترده‎ای است. اولا باید چهارچوبهای آن را مشخص کنیم که منظور از بومی سازی چیست؟ ثانیا بومی سازی به قیمت این نباشد که مبادی روشی علم نادیده گرفته شود. دستاوردهایی که مدرنیته تا این زمان داشته باید در خدمت بومی‎سازی بکار گرفته شوند.

وی افزود: در حقیقت هم آن بعد جهانی علم و دانش در نظر گرفته شود و در عین حال دستاوردهای فرهنگی خودی بطور دقیق و علمی و در عین حال مستدل عرضه بشود که زمینه یک نوع علوم انسانی پیشرو را فراهم کند.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد اینکه منظور از بومی‎سازی همان اسلامی کردن دروس است ؟ همچنین اظهارداشت:اسلامی کردن هم بخشی از این مفهوم را تشکیل می‎دهد. وقتی می‏گوئیم بومی‎سازی عبارت از مجموعه‎ای از عناصر است که اسلامی کردن یکی از آن عناصر است. بنابراین این بعد را نمی‎توان نادیده گرفت. این بعد در زندگی روزمره مردم ایران نقش کلیدی دارد و در عین حال بیش از نود درصد مردم این سرزمین اعتقاداتی دارند که مبنای زندگیشان است. بنابراین توجه به این عامل هم در زمره مؤلفه‎های خیلی کلیدی و تأثیرگذاری است که باید مدنظر قرار بگیرد.

این محقق و پژوهشگرحوزه فلسفه هنر درمورد اینکه این اقدام چه دستاوردی برای جامعه دربرخواهد داشت هم گفت:اولا هویت ملی ما را مورد تأکید قرار می‎دهد اینکه هرپژوهشگری را متوجه ابعاد مهمی که در دستاوردهای تاریخی این فرهنگ و ملت وجود داشته به صورت مؤکد مورد تأکید قرار می‎دهد.بعد زمینه تعامل علمی بین فرهنگ خودی و فرهنگ جهانی را فراهم می‎کند وازماحصل آن نوعی آمیزش افقها به قول گادامر اتفاق می‎افتد که در این دور هرمنوتیکی که اتفاق می‎افتد یک نوع خودباوری حاصل می‎شود که این، راه را برای دستاوردهای بعدی هموار می‎کند.