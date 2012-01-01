موریانه، درخت هنر ایران را خورده است

محسن وزیری‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آثارش که به شهرداری تهران اهدا کرده و گم شده و بعد از پیدا شدن پاره شده بود، گفت: حدود 15 سال من با حسن نیت و با هدف دیده شدن کارهایم توسط مردم 750 اثر خودم را به شهرداری تهران دادم و شهردار آن موقع قول داد موزه‌ای به نام بسازند و کارهایم در انجا نگهداری شود.

وی افزود:‌مدیران شهرداری آن زمان با سلام و صلوات و کلی تشکر از من به خاطر اهدای آثارم به مردم کارهای من را به موزه دکتر سندوزی بردند و قرار شد به خاطر این کار من مغازه‌ای در میرداماد و نیز تکه‌ای زمین در اطراف تهران به من اهدا شود.

وی ادامه داد: ‌تمام این صحبت‌ها مستند شد ولی در روزی که قرار بود مامور شهرداری بیاید و زمین و مغازه را به نام من بزند، نیامد و بعدها به من گفتند که تو قاعده بازی را بلد نبودی و باید کمی با مامور شهرداری بیشتر راه می آمدی. به هرحال با تغییر شهردار تمام دستورات او نیز ملغی شد.

وزیری مقدم بیان کرد: یکی دو ماه پس از این جریانات به ایتالیا رفتم و بعدها به من گفتند که بروم و کارهایم را بگیرم ولی چون تا سال‌ها به ایران نیامدم کارهایم را به انباری در فرهنگسرای خاوران فرستاده بودند و مانند چغندر در انباری دو در دو روی هم تلمبار کرده بودند. در آن زمان حدود 160 اثر من نبود و از هرکسی که سراغشان را می‌گرفتم جواب سربالا می‌داد ولی با رسانه‌ای شدن این جریان در آن زمان شهرداری تهران کارهای من را که قبلا می‌گفتند نمی دانیم کجاست به من عودت داد.

وی با گلایه تند از پاره شدن برخی آثار و نیز 40 بسته خالی که به او تحویل داده شده بود، گفت: از میان آثاری هم که به من دادند حدود 40 مقوای خالی به من دادند و احتمالا اگر بازهم چشم داشتم و می‌توانستم به دنبال آنها بروم (وزیری مقدم بخش عمده بینایی خود را از دست داده است) آنها را در انبار توسعه فضاهای فرهنگی ارشاد یا شهرداری تهران پیدا خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: من به نا‌بسامانی دجار شده‌ام. همیشه به این فکر می‌کنم که چرا باید در ازاء هدیه‌ای که دادم نابینا بشوم و دیگر نتوانم کتاب بخوانم.

این استاد بزرگ هنر ایران در مورد جامعه فرهنگی ایران در حال حاضر گفت:‌ جامعه هنر ما رو به انحطاطا می‌رود. هنر این روزهای ایران مانند درختی است که داخلش را موریانه خورده است و تا ریشه‌های آن را بازسازی و جوانترها را درست تربیت نکنند، به حیات این درخت نمی‌توان امید داشت. برای همین است که دراین سالها چندان رغبتی برای برگزاری نمایشگاه ها ندارم.

وزیری‌مقدم اضافه کرد: هنوز که هنوز است خیلی ها سواد کافی درابتدایی ترین اصول هنری ندارند و این درد بسیار بزرگی است. من قول می دهم بالاترین رده مدیریتی در هنر هم نمی داند که آبستره چیست و مثلا چند خط نمی تواند درباره کوبیسم حرف بزند.

چرا فکر می کنید اینکه می گویند هم اکنون شش هزار نقاش یا مثلا شصت هزار نقاش وجود دارد به تنهایی اتفاق خوبی است ؟ الان دررم که مرکز هنر است بیش از ۵۰۰ نقاش دیده نمی شود. ما در تعداد گالری ها هم همین مساله را داریم. انگار همه چیز فدای کمیت شده است.

وی در مورد آخرین نمایشگاهش در گالری فروهر توضیح داد: این نمایشگاه برای من نتیجه‌ خاصی نداشت. توجه کرده‌ام که مردم برای رفع بیکاری خود جمعه‌ها به نمایشگاه می‌روند و گرنه هیچ کس قدرت خرید ندارد و نمی تواند کار هنری بخرد.

وزیری مقدم از نوشتن دو کتاب در آینده نزدیک خبر داد و گفت: زندگی نامه خودم را نوشته‌ام و در آن به تفصیل به هرآنچه بر من گذشته است پرداخته ام و تا چند ماه آینده آماده چاپ خواهد شد. همچنین کتابی تحت عنوان "15 گفتار" نیز در حال چاپ دارم که سخنرانی‌های سال‌های 52 و 53 خود را در آن جمع‌آوری کرده ام و مباحثی مانند مجسمه‌سازی نوین و کمپوزسیوم نقاشی از رنسانس تاکنون رادر آن مطرح کرده‌ام.

محسن وزیری مقدم از بنیانگذاران نقاشی مدرن در ایران و بنیانگذار نقاشی شنی در دنیا است و چند سال پیش به عنوان چهره سال هنر اروپا شناخته شد.