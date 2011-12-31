موسی سوری در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا چند روز آینده میزان تزریق گازهای ترش میدان مشترک پارس جنوبی به مخازن نفتی با افزایش قابل توجه ای همراه می شود، گفت: بر این اساس با تکمیل چاه های باقی مانده فازهای 9 و 10 پارس جنوبی، بخش عمده از گازهای ترش فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به مخازن نفتی تزریق خواهد شد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه با راه اندازی چاههای این 2 فاز پارس جنوبی میزان تزریق و ذخیره سازی گاز در کخازن نفتی کشور در دو مرحله افزایش می یابد، تصریح کرد: بر این اساس در مرحله نخست 30 تا 35 میلیون متر مکعب و در مرحله دوم میزان تزریق گاز تا سقف 40 میلیون متر کعب در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی چاه های باقی مانده دریایی طرح توسعه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی، اظهار داشت: تاکنون در فاز 10 پارس جنوبی 11 حلقه چاه دریایی راه اندازی شده است.

وی با اشاره به راه اندازی یک حلقه چاه باقی مانده فاز 10 پارس جنوبی تا 45 روز آینده، بیان کرد: همچنین در فاز 9 پارس جنوبی هنوز راه اندازی 6 حلقه چاه باقی مانده است.

سوری با یادآوری اینکه در حال حاضر عملیات حفاری دریایی بر روی چاه های باقی مانده فاز 9 پارس جنوبی در حال انجام است، تاکید کرد: بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده این چاهها هم تا 30 روز آینده وارد مدار بهره برداری خواهند شد.

به گفته مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با راه اندازی این چاهها اضافه تولید گازهای ترش فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی برای تزریق و ذخیره سازی در مخازن نفتی مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش مهر، پالایشگاه‌های ساحلی طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی، 23 اسفند ماه سال 1387 به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.



در همین حال محمدرضا تاکایدی معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری پیشتر با اعلام اینکه در حال حاضر از مجموع 24 حلق چاه دریایی فاز 9 و 10 پارس جنوبی، تاکنون 18 حلقه چاه پس از تکمیل، در مدار بهره برداری قرار گرفته است، گفته بود: در فاز 10 پارس جنوبی از مجموع 12 حلقه چاه دریایی، هم اکنون حفاری آخرین چاه در حال انجام است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینککه پیش بینی می‌شود آخرین چاه دریایی فاز 10 پارس جنوبی تا پایان آذر ماه امسال راه اندازی شود، بیان کرد: در فاز 9 پارس جنوبی هم هنوز عملیات حفاری تکمیلی در پنج حلقه چاه به پایان نرسیده است.



وی با اشاره به انجام عملیات مشبک کاری در چهار حلقه چاه دریایی فاز 9 پارس جنوبی، یادآور شد: حفاری آخرین حلقه چاه فاز 9 این میدان مشترک گازی در حال انجام است.



تاکایدی در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود کل چاه‌های دریایی فاز 9 پارس جنوبی تا اواخر بهمن ماه سالجاری در مدار بهره برداری قرار بگیرد.