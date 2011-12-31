22 هزار کودک خراسان جنوبی تحت پوشش طرح فلج اطفال قرار می گیرند

مجید شایسته در گفتگو با مهر، یا بیان اینکه طرح ملی تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در مرزهای شرقی و در برخی مناطق مرزی پرخطر در کشور اجرا خواهد شد، اظهارداشت: در خراسان جنوبی به دلیل وجود مهاجرین بیگانه و همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان این طرح از ماه جاری آغاز می شود.

وی بیان کرد: واکسیناسیون 22 هزار و 562 کودک زیرپنج سال در این طرح پیش بینی شده که متناسب با افزایش آمار کودکان این ظرفیت نیز افزایش می یابد.

شایسته هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از ورود "پولیو" ویروس وحشی فلج اطفال از کشورهای همسایه عنوان کرد و بیان داشت: طرح واکسیناسیون فلج اطفال برای ایمن سازی متولدان دی ماه 1385 تاکنون اجرا می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت دشوار کشور به لحاظ همجواری با دو کشور دارای بیماری فلج اطفال در مرز شرقی و عدم اطمینان به کیفیت مراقبت و پوشش های واکسیناسیون در کشورهای همسایه شرقی و شمالی لازم است، برای اطمینان از عدم ورود و چرخش ویروس وحشی فلج اطفال"پولیو" این طرح در استان اجرا می شد.

به گفته وی این طرح در مناطق دور از دسترس یا دارای پوشش ناکافی واکسیناسیون و جهت حفظ دستاوردهای حاصله، عملیات سالاانه ایمن سازی تکمیلی برای کودکان زیر پنج سال انجام خواهد شد.

وی زمان اجرای طرح را دو نوبت اعلام کرد و افزود: نوبت اول این طرح از 17تا 21 دی ماه امسال آغاز و نوبت دوم آن از 23 تا 26 بهمن ماه برنامه ریزی شده است.

شایسته در خصوص جامعه هدف این طرح، تصریح کرد: شهرستان های مرز شرقی استان از جمله نهبندان، درمیان و سربیشه و قاین، تمام مهاجران خارجی که در اردوگاه ها و خارج از اردوگاه ها اقامت دارند، خانوارهای ساکن در کلنی ها و محل تجمع عمده مهاجرین خارجی، مناطق تحت پوشش تیم های سیار بهداشت و کودکان زیر پنج سالی که با مادرانشان در زندان اقامت دارند تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

مدیر گروه تخصصی بیماری های مرکز بهداشت خراسان جنوبی تعداد مناطق پیش بینی شده برای اجرای این طرح در استان را 207 منطقه برشمرد و بیان کرد: از این تعداد 14 منطقه شهری، 135 خانه بهداشت و 58 منطقه دارای تیم سیار بهداشت هستند.

شایسته با بیان اینکه تعداد 244 تیم امدادی در این طرح همکاری خواهند کرد، اظهار داشت: از این تعداد 42 تیم در مناطق شهری، 137 تیم در خانه های بهداشت و 65 مورد در تیم های سیار بهداشت همکاری خواهند کرد.

مدیر گروه تخصصی بیماری های مرکز بهداشت خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: بالغ بر 525 نفر از پرسنل این مجموعه در اجرای طرح ملی تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال مشغول فعالیت هستند.