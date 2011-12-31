974 واحد مسکن مهر هرسین تا نیمه سال 91 تحویل داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن شهرستان هرسین، صبح شنبه، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین استان و شهرستان در محل فرمانداری هرسین تشکیل شد.

بهمن قربانی در این جلسه گفت: پیشرفت فیزیکی و روند ساخت پروژه های مسکن مهر در شهرستان هرسین مطلوب است.

فرماندار شهرستان هرسین افزود: از مسئولان و دست اندرکاران این پروژه ها می خواهیم که به کار خود روند سریعتری بدهند، تا متقاضیان هرچه زودتر صاحب خانه شوند.

قربانی تاکید کرد: کار ساخت 1230 واحد مسکن مهر در شهرستان هرسین در حال اجرا است.

فرماندار هرسین گفت: پیشرفت واحدهای مسکن مهر در هرسین بیش از 68 درصد است.

وی با اشاره به رقم اعتبار پروژه های مسکن مهر در هرسین، تاکید کرد: مبلغ 43 میلیارد و 50 میلیون تومان اعتبار برای ساخت این پروژه ها اختصاص داده شده است.

قربانی در پایان گفت: 974 واحد مسکن مهر در شهرستان هرسین تا پایان نیمه اول سال 1391 تحویل متقاضیان در این شهر می شود.