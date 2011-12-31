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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

قربانی:

974 واحد مسکن مهر هرسین تا نیمه سال 91 تحویل داده می شود

974 واحد مسکن مهر هرسین تا نیمه سال 91 تحویل داده می شود

هرسین ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان هرسین گفت: 974 واحد مسکن مهر در شهرستان هرسین تا پایان نیمه اول سال 1391 تحویل متقاضیان در این شهر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن شهرستان هرسین، صبح شنبه، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین استان و شهرستان در محل فرمانداری هرسین تشکیل شد.

بهمن قربانی در این جلسه گفت: پیشرفت فیزیکی و روند ساخت پروژه های مسکن مهر در شهرستان هرسین مطلوب است.
 
فرماندار شهرستان هرسین افزود: از مسئولان و دست اندرکاران این پروژه ها می خواهیم که به کار خود روند سریعتری بدهند، تا متقاضیان هرچه زودتر صاحب خانه شوند.
 
قربانی تاکید کرد: کار ساخت 1230 واحد مسکن مهر در شهرستان هرسین در حال اجرا است.
 
فرماندار هرسین گفت: پیشرفت واحدهای مسکن مهر در هرسین بیش از 68 درصد است.
 
وی با اشاره به رقم اعتبار پروژه های مسکن مهر در هرسین، تاکید کرد: مبلغ 43 میلیارد و 50 میلیون تومان اعتبار برای ساخت این پروژه ها اختصاص داده شده است.
 
قربانی در پایان گفت: 974 واحد مسکن مهر در شهرستان هرسین تا پایان نیمه اول سال 1391 تحویل متقاضیان در این شهر می شود.
کد مطلب 1497306

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