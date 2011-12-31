دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در مورد امکان بومی سازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: عبارت علوم انسانی به معنای human sciences تا حدودی عبارت کنگ و مبهمی است. این عبارت گاهی به علوم اجتماعی اعم از علوم سیاسی، اقتصاد، انسان شناسی، جامعه شناسی و روانشناسی اشاره دارد و گاهی به علوم انسانی به معنای humanities.

وی تصریح کرد: اگر علوم انسانی به معنای human sciences به کار برده شود در این صورت معنای خیلی محدودی از علوم انسانی را مد نظر داشته‌ایم. در سؤال شما همین معنا مورد نظر است و لذا پاسخ به این مفهوم انجام می‌شود.

مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" تصریح کرد: تکنیکی که این علوم به کار می‌برند در واقع تکنیکی است که در علوم طبیعی به کار برده می‌شوند. این تکنیک تجربی و کمی است.

کرامر تصریح کرد: محققان علوم اجتماعی داده‌ها را از طریق روشها و تحقیقات کمی و تجربی به دست می‌آورند. آنها این داده‌ها را از طریق مطالعه در ابعاد گوناگون رفتار انسانی استخراج می‌کنند.

وی یادآور شد: همچنین محققان علوم اجتماعی با بررسی نهادها و سازمانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داده‌های خود را استخراج می‌کنند. باید توجه داشت که تکنیکهایی که توسط محققان علوم انسانی مورد توجه قرار می‌گیرند گوناگون و متفاوت است.

استاد دانشگاه کمبریج در ادامه افزود: اما در حالت کلی اصول و قیود تبیینی- نظری و ارزشهای آن بر روش تحقیق آنها سایه انداخته است. از جمله این قیود می‌توان به دقت و صحت، وضوح و شفافیت، مناسب بودن و شایسته بودن و صرفه جویی و صرفه جو بودن اشاره کرد.

مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج تصریح کرد: در واقع این اصول و قیود در کل روش تحقیق آنها عملیاتی است. علاوه بر این، تنوع و تکثر روش تحقیق در علوم اجتماعی و در کشورهای گوناگون وجود دارد. حتی این تنوع در درون یک کشور و در میان محققان علوم اجتماعی آن گوناگون و متنوع است.

وی در ادامه افزود: بر این اساس باید نسبت به مفهوم بومی سازی علوم انسانی به معنای human sciences دقت داشت و در مورد آن احتیاط کرد. البته باید توجه داشت که در مورد بومی سازی علوم انسانی هر جا که سخن از روش تحقیق و مطالعه باشد کاملاً بومی سازی به جا و مناسب است.

فیلسوف سیاسی معاصر تصریح کرد: به عبارت دیگر عالم علوم اجتماعی باید از روشهایی در تحقیق و مطالعه خود بهره ببرد که با شرایط محیطی و اجتماعی موضوع تحقیق تناسب داشته باشد.

کرامر تأکید کرد: برای نمونه اگر محققی بخواهد درباره موضوع سواد یک جامعه که اکثر مردم آن بی سواد هستند تحقیق و پژوهش کند روش تحقیق او در مقایسه با بررسی جامعه‌ای که بیشتر افراد آن باسواد هستند متفاوت خواهد بود.

مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" در پایان تأکید کرد: محقق و عالم علوم انسانی با لحاظ کردن همین جزئیات است که می‌تواند اثری مهم از جنبه نظری و عملی ارائه دهد.