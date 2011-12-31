توضیحات بخشدار آسارا درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در متنی که محسن محمدی سیرایی بخشدار آسارا ارسال کرده آمده است: اینجانب روز جمعه مورخ 90.10.9 جهت هماهنگی و ارائه صورتجلسات مربوط به هیئت اجرایی و مطابقت آن با موارد ثبت شده در رایانه فرمانداری به حضور شکرالله افختاری معاون سیاسی و انتظامی و رئیس ستاد انتخابات و محسنی مسئول کمیتهIT در فرمانداری حاضر که هماهنگی لازم انجام و در محضر حضرتعالی و همکاران تا ساعت 19:15 در محل ستاد انتخابات و کمیته مذکور به رتق و فتق امور پرداخته و حتی آخرین هماهنگی ها با آقای قدوسی(ستاد انتخابات استان) در ساعت 18 و 10 دقیقه از فرمانداری انجام شد.

این در حالی است که در بعضی سایت ها عنوان کرده اند که حضور اینجانب در فرمانداری به منظور همراهی هیئت سرکار خانم آجرلو برای ثبت نام وی در فرمانداری بوده است.