صنایع فرآوری سنگ در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون راه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اسداللهی در جلسه بررسی مشکلات معادن تایباد فرمانداری این شهر اظهارکرد: مناطق معدنی خوبی در منطقه وجود دارد که متاسفانه به دلیل عدم وجود صنایع فرآوری تولیدات آن به صورت خام از این مناطق به سایر مناطق کشور ارسال می شود و لازم است تا صنایع لازم بالادستی و پایین دستی در این شهرستان ها راه اندازی شود.

وی افزود: اکثر مناطق معدنی تایباد و تریت جام به ثبت رسیده و تعدادی ازمعادن به مناقصه واگذارشده است.

وی افزود : منطقه ما به لحاظ اقتصادی ضعیف است و یک جمعیت زیادی از تربت جام و تایباد به امر کشاورزی مشغول هستند که کشاورزی هم به دلیل خشکسالی های پی در پی وهزینه های بالای تولید دیگر پاسخگوی نیاز مردم نیست و به همین دلیل شهرستان های تربت جام و تایباد و باخرز بالاترین رقم بیکاری را درسطح استان داراست.

دبیرکمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: بایستی تلاش شود تا پتانسیلی که در منطقه تربت جام و تایباد و باخرز است به فعلیت در آید تا مردم از نظر اقتصادی تامین باشند.

اسداللهی گفت: در پشینه تاریخی تایباد که مطالعه می شود بیشتر معادنی که هم اکنون با شهرستان خواف مشترک است به نام تایباد است و لازم است طوری برنامه ریزی شود تا همانطوری که این معدن در خواف بهره برداری می شود در تایباد هم همزمان این کار انجام شود.

وی در دفاع از کارگرانی که در معادن تایباد وتربت جام و باخرز مشغول به کار هستند افزود: در مباحث بیمه و سایر حمایت هایی که از طریق وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت می شود باید پیگیری شود تا کارگران به حق قانونی خود برسند وزندگی انان تامین شود.

نماینده مردم تایباد وتربت جام و باخرز افزود: بهترین شکل بهره برداری از این معادن تعاونی های محلی است تا همه مردم از آن منتفع شوند.

نماینده مردم تایباد وتربت جام و باخرز افزود: درصورتی که صنایع فراوری سنگ در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون راه اندازی شود علاوه بر فرآوری سنگ های استخراجی از معادن تایباد می شود سنگ های خام که برای فراوری از افغانستان برای فراوری به سایر نقاط کشور ارسال می شود را پس از فراوری در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مجددا به افغانستان ارسال شود.

معاون فرماندارشهرستان مرزی تایباد نیز دراین جلسه افزود: با تلاش های انجام شده از سوی دولت منطقه ویژه معدنی کرات به تصویب رسیده است.

حسن باقری گفت: چهارده منطقه معدنی سنگ در تایباد به ثبت رسیده و یکی از مباحث مهم بهره برداری از این معادن سنگ ایجاد زیرساخت هاست که نیاز به اعتبار بیشتری دارد اگر چه که مبلغ چهار میلیارد و 200میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته ولی این ناکافی است.

باقری افزود: ما سنگ را خام از تایباد به خارج ازشهرستان ارسال می کنیم که اگر شهرک فراوری سنگ در کرات راه اندازی شود زمینه اشتغال بسیاری از بیکاران را فراهم خواهد ساخت و نیروهای بومی این شهرستان مجبور نخواهند شد که برای امرار معاش خود به سایر مناطق کشور بروند.

وی گفت: در مبحث معادن سنگ آهن تایباد نیز باید کار کارشناسی و بررسی های لازم انجام تا محدوده های معادن مشخص تا این معادن با واگذاری به شرکت های تعاونی استخراج شود.

باقری افزود: در صورتی که سرمایه گزاران برای فراوری تولیدات خام معادن ابراز تمایل کنند از مشوق های لازمی که دولت برای مناطق شرق گذاشته است برخوردار خواهند شد.

وجیهه الله جعفری معاون امور معادن وصنایع وزیر صنعت ومعدن وتجارت نیز افزود: یکی از مزیتهای شهرستان تایباد وجود معادنی با پتانسیل بالا در این منطقه از کشوراست که با بهره برداری از آن بسیاری از بیکاران مشغول به کار خواهند شد که روی این اصل بایستی کار شود و این فضا ایجاد تا همه مردم از منافع آن بهره مند شوند که نیازمند اعتبار و پول لازم است.

وی درخصوص راه اندازی شهرک سنگ در تایباد افزود: تعداد چهارده معدن سنگ در تایباد هست اما شرایط منطقه باعث شده که راه اندازی شهرک سنگ را از توجیه اقتصادی بیندازد زیرا سنگ گرانیت سخت بر است و هزینه های آن بالا است و مقرون به صرفه نیست.

جعفری شهرستان تایباد رابه لحاظ مناطق معدنی قوی برشمرد و افزود : باید با برگزاری جلساتی با حضور مسئولین مربوطه مشکل فعال سازی معادن درشهرستان تایباد بررسی و موانع و مشکلات آن رفع و راه حل هایی برای فراوری و بازار فروش آن پیدا کرده و برای راه اندازی زیرساخت های آن و میزان بودجه مورد نیاز نیز برنامه ریزی و اقدام و درضمن برای کمک به سرمایه گزاران این بخش وکسانی که ایجاد اشتغال می کنند حمایت های لازم به انجام رسد که اگر این حمایت ها انجام نشود منجر به تعطیلی معادن خواهد شد .وی درخصوص معادن بهره برداری ازمعادن مشترک با شهرستان خواف نیز گفت: به لحاظ معدنی شهرستان های خواف و تایباد یکی است ودر کلان ان محدود های اهن به نام وزراتخانه است و مطالعه خواهیم کرد که اگر امکان سرمایه گزاری باشد از سمت تایباد نیز این معادن بهره برداری خواهد شد.

وی خواستار مطالعه و راه اندازی صنایع فراوری سنگ درمنطقه ویژه اقتصادی دوغارون شد.

بازدید از معادن روستاهای رهنه وفرزنه وگمرک دوغارون از برنامه های دیگر سفر معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ومدیرکل استان به شهرستان تایباد بود.