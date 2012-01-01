ویژه نامه "غبار فتنه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نظارات اظهار داشت: این ویژه نامه شامل بخش های متنوعی از جمله خصوصیات و شاخصه های حماسه 9 دی، فتنه شناسی، فتنه در آینه قرآن و شیوه‌های مبارزه با فتنه است.

وی بیان داشت: در این ویژه نامه همچنین لینک کیمیای بصیرت و بصیرت از دیدگاه قرآن و حدیث قرار گرفته است.

توزیع 500 نسخه از نرم افزار چند رسانه ای تجلی بصیرت در استان یزد

در سالروز حماسه 9 دی ماه و به همت تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی، 500 نسخه از نرم افزار چند رسانه ای تجلی بصیرت در استان یزد توزیع شد.

حجت الاسلام حسین زارع ارنانی، کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: این نرم افزار چند رسانه ای شامل بصیرت در بیانات رهبری، بصیرت در قرآن و حدیث، ضرورت وجود ولایت فقیه، جنگ نرم و تصاویر، فیلم و سخنرانی است.

وی افزود: این نرم افزار بین هیئات مذهبی، انجمن های اسلامی، کانون های فرهنگی و مداحان اهل بیت (ع) استان یزد توزیع شده است.

برگزاری گردهمایی ائمه جماعت مدارس در شهرستان میبد

به منظور هم اندیشی و بحث و تبادل نظر گردهمایی ائمه جماعات مدارس در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام مهدی طباطبائی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد در خصوص مسائل مختلف و مورد نیاز دانش آموزان و چگونگی نفوذ ائمه جماعات مدارس در بین دانش آموزان و کادر مدارس و همچنین چگونگی تأثیر گذاری آنان بر دانش آموزان مطالبی را بیان کرد.

برگزاری دوره آموزش مداحی در شهرستان مهریز

جلسه توجیهی کلاس آموزش مداحی در مهریز با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام جعفرپور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز در این جلسه که در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی تبلیغی این شهرستان برگزار شد، در سخنانی هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح علمی و بصیرت عمومی مداحان و جلوگیری از آسیب ها و انحرافات مداحی برشمرد.

وی برگزاری گفتمان دینی و کارگاه های آموزشی را از دیگر اقدامات این اداره در راستای توانمندسازی مداحان اهل بیت (ع) دانست.

تاجیک زاده، مسئول کانون مداحان شهرستان مهریز نیز در سخنانی بیان داشت: در 60 ساعت آموزشی این دوره نغمه شناسی و اصول و فنون مداحی توسط اساتید مجرب آموزش داده خواهد شد.