صبای قم انگیزه بالایی برای شکست تراکتور سازی تبریز دارد

وحید حمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه که تیم ما برای کسب سه امتیاز کاملا آمادگی دارد، تصریح کرد: به پیروزی برابر تراکتور سازی تبریز نیاز ضروری داریم تا بعد از پنج هفته انشاءالله بار دیگر روند پیروزیها را از سر بگیریم.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب صبای قم پیش از دیدار با تراکتور سازی تبریز در هفته هجدهم لیگ برتر اظهار داشت: تیم تراکتور سازی تبریز نیز در هفتههای اخیر نتایج خوبی نگرفته است و آنها نیز قطعا با تمام توان خود به میدان میآیند اما تیم ما در قم سه امتیاز را حفظ خواهد کرد.
مدافع صبای قم افزود: بازی با فجر تراکتور سازی تبریز به اندازه سایر بازیهای لیگ برای ما مهم است و باید با تمام توان و قدرت به مصاف حریف برویم تا بتوانیم به سه امتیاز بازی دست یابیم، تمام تلاش ما این است که دیگر به راحتی
فرصتهای گلزنی را از دست ندهیم.
وی با اشاره به انگیزه بالای خود در این دیدار، یاد آور شد: با اینکه بازی گذشته در خانه برابر تیم فجر شهید سپاسی شیراز را با تساوی پشت سر گذاشتهایم اما با انگیزه و تلاش زیاد در بازی با تراکتور سازی تبریز باید نشان دهیم که هنوز مدعی هستیم.
حمدینژاد با تاکید بر اینکه نتایج پنج بازی اخیر به هیچ عنوان در روند صعودی تیم تاثیر نخواهد داشت، بیان کرد: بازی این هفته در صورتی که با برد تیم ما همراه باشد، ما را با خیالی آسوده به دیدار حساس هفته دوم مقابل تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان میبرد.
وی ادامه داد: در طول هفته جاری و به خصوص بعد از مسابقه با تیم فوتبال مس کرمان، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتهایم و بازیکنان صبا از هر نظر در شرایط آمادگی کافی قرار دارند تا در بازی با تراکتور سازی تبریز پیروز شویم.
مدافع سمت چپ تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: خوشبختانه با اضافه شدن بازیکنان جدید تیم در شرایط خوبی قرار دارد، به خصوص اینکه در این دیدار نیز چند بازیکن سرشناس تیم که به دلیل مصدومیت همراه تیم نبودند در کنار سایر بازیکنان صبا در سلامت و صحت کامل آماده حضور در میدان هستند و امیدواریم در کنار هم بازی خوبی ارائه کنیم.
وی در خصوص عملکرد تیم صبا در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال تصریح کرد: ما با بازیکنان بسیار خوبی که در اختیار داریم یکی از تیمهای خوب لیگ یازدهم تا این هفته بودهایم و با ظرفیت موجود قطعا روند خوب خود را تا پایان فصل پیگیری میکنیم.
تیمهای فوتبال صبای قم و تراکتور سازی تبریز در یکی از بازیهای هفته آغازین از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس از ساعت 15 روز جمعه شانزدهم دی ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم به مصاف یکدیگر میروند.
حمدینژاد در گفتگو با مهر:
صبای قم انگیزه بالایی برای شکست تراکتور سازی تبریز دارد
قم - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال صبای قم از انگیزه بالای تیمش برای کسب سه امتیاز دیدار هفته هجدهم لیگ برتر با تراکتورسازی تبریز خبر داد.
وحید حمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه که تیم ما برای کسب سه امتیاز کاملا آمادگی دارد، تصریح کرد: به پیروزی برابر تراکتور سازی تبریز نیاز ضروری داریم تا بعد از پنج هفته انشاءالله بار دیگر روند پیروزیها را از سر بگیریم.
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