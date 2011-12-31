50 کاندیدای ورود به انتخابات مجلس نهم در خراسان جنوبی ثبت نام کردند

غلامرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر به کاهش 22 نفری تعداد داوطلبین ورود به انتخابات در این دوره اشاره کرد و بیان کرد: در انتخابات مجلس هشتم 72 داوطلب ورود به انتخابات ثبت نام کردند که امسال به 50 نفر کاهش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت چهار حوزه انتخابیه در استان افزود: از مجموع کاندیداهای ثبت نام کننده 13 نفر در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان، 13 نفر از حوزه انتخابیه فروس، بشرویه، سرایان و طبس، 10 نفر از حوزه انتخابیه قاین و 14 نفز از حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه هستند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی با اشاره به میزان تحصیلات نامزدهای انتخاباتی در استان گفت: 31 نفر از داوطلبان فوق لیسانس، 14 نفر دکترا و یک نفر حوزوی خارج که معادل دکترا، یک نفر لیسانس جانباز حوزوی و سه نفر سابقه نمایندگی هستند.

طاهری در خصوص میانگین سنی داوطلبان گفت: از این تعداد 10نفر بین 30 تا 35 سال، پنج نفر بین 36 تا 40 سال، 11نفر 41 تا 45 سال، 13نفر 46 تا 50 سال، پنج نفر 51 تا 55 سال، سه نفر 56 تا 60 سال، دو نفر 61 تا 65 سال و یک نفر هم 65 تا 70 سال سن دارد.

طاهری با بیان اینکه 100 در صد داوطلبان این دوره از انتخابات در خراسان جنوبی مرد هستند، افزود: بررسی سوابق داوطلبان از تاریخ چهارم دی آغاز شده و تا 14 دی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی از 10 لغایت 19 دی انجام می شود، اظهارکرد: فرایند رسیدگی به شکایات داوطلبان و نظر نهایی هیئت های نظارت و نهایتا اعلام نظر شورای نگهبان تا تاریخ دوم اسفند ماه سال جاری انجام می شود.

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی یادآور شد: در روز سوم اسفند نیز اسامی نهایی پذیرفته شدگان توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد.