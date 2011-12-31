مهمترین دغدغه‌ دانشجویان ایرانی اروپا/ رفع مشکل دانشجویان ایرانی انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که از سوی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا برگزار شده بود، دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای انگلستان، درباره پاره ای از مشکلات خود پس از قطع روابط ایران با انگلیس مباحثی را مطرح کردند.

مهمترین مورد مطرح شده از سوی این دانشجویان، تأیید مدارک تحصیلی نظیر گواهی اشتغال به تحصیل بود که پیش از قطع رابطه با انگلیس و تعطیلی سفارتخانه، این امور توسط رایزن علمی ایران در انگلیس و یا سفارتخانه صورت می گرفت. از این رو دانشجویان در خصوص نحوه ارسال اطلاعات و مدارک تحصیلی با توجه به شرایط موجود، سئوالاتی را مطرح کردند.

در این نشست در رابطه با این مشکل، مقرر شد دانشجویان مدارکی را که نیازمند تأییدیه هستند، به وزارت علوم ارسال کنند تا زمانی که وزارت امور خارجه برای این منظور تدبیری اتخاذ کند و مرجعی را در نظر بگیرد.

همچنین دانشجویانی که مجبور شده بودند در گذشته پروژه خود را به دلیل اینکه مرتبط با ایران بود، تغییر دهند و با شرایط جدید اقدام به گذراندن پروژه های مرتبط با ایران کنند، درخواست تمدید دوره را داشتند.

راه اندازی شبکه دانشجویی، ساماندهی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، دریافت کمک مالی و وام برای فاصله زمانی بین قبولی و قبل از اعزام، راه اندازی دوره های مشترک، استفاده از نظرات فارغ التحصیلان نیز بخشی از درخواست های دانشجویان این اتحادیه از وزارت علوم بود.

دانشجویان اعزامی به روسیه نیز خواستار هدفمندتر شدن و منظم شدن اعزام ها به این کشور شدند.

همچنین دانشجویان نسبت به برگزاری اردوهای فرهنگی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور انتقاداتی داشتند و خواستار برگزاری جلسات توجیهی در خصوص کشورهایی که اعزام به آنها صورت می گیرد، بودند.

جدی شدن یادگیری زبان انگلیسی برای دانشجویانی که اعزام می شوند نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده در نشست اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا بود.