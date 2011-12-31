اتمام کاوشهای لایه نگاری تپه قره قوزلو/ کشف سفالهای عصر مفرغ

ابراهیم خرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کاوشهای لایه نگاری تپه باستانی قره قوزلوی شهرستان میاندوآب پس از 40 روز انجام عملیات به اتمام رسید، افزود: اهداف اصلی کاوش این محوطه تاریخی، انجام لایه نگاری برای تعیین ضخامت آثار و مشخص کردن توالی فرهنگها تا روی خاک بکر بود که در عمق 13متری به خاک بکر و عاری از مواد فرهنگی رسید.

وی با بیان اینکه قدیمی ترین فرهنگ شناخته شده تا روی خاک بکر فرهنگ نوع یانیق بوده و مدارک کهن دیگری غیر از آن وجود ندارد، اظهار داشت: از کاوش این تپه، تعداد زیادی سفالهای مربوط به عصر مفرغ متاخر با نقوش پاپیونی، زیگزاگی، از نوع پلی کروم موسوم به ارومیاویر بدست آمد.

این مسئول سفال های خاکستری مربوط به عصر مفرغ قدیم از نوع فرهنگ نوع یانیق (هزاره سوم قبل از میلاد) چند قطعه سنگ ساب، ابزار آلات استخوانی و یک نمونه پیکرک گلی حیوان را از دیگر آثار بدست آمده در نتیجه کاوشها در این تپه باستانی بود.

به گفته خرازی در بررسی های سطحی اثر یاد شده، تعداد محدودی از سفالهای مربوط به عصر آهن و اسلامی نیز قبلا به دست آمده بود که برای تاریخ گذاری مطلق، عملیات نمونه برداری از خاک و ذغال منطقه انجام شد.