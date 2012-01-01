تیم کانوپولوی بانوان یزد در لیگ دسته اول باشگاه های کشور حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات کانوپولوی بانوان قهرمانی کشور، 9 تیم از استان های مختلف کشور به میزبانی استان خراسان رضوی با هم به رقابت پرداختند.

تیم یزد در دو بازی خود مقابل تیم های اصفهان و مرکزی با نتایج 61 بر صفر و 32 بر صفر تن به شکست داد و در جایگاه نهم قرار گرفت.

تیم کانوپولوی بانوان استان با حضور خود در مسابقات قهرمانی کشور جواز حضور در لیگ دسته اول باشگاه های کشور را به دست آورد.

مسابقات لیگ دسته اول کانوپولوی کشور از اواخر اسفند ماه سال جاری آغاز می شود.

دعوت از بانوان یزدی به اردوی تیمهای ملی کاراته و تکواندو بانوان ناشنوای کشور

دو نفر از بانوان یزدی به اردوی انتخابی تیم ملی کاراته بانوان ناشنوا کشور دعوت شدند.

صدیقه عظیم پور و سمیرا یزدانی ورزشکاران یزدی هستند که باید 13 و 14 دی ماه در اردوی انتخابی تیم ملی کاراته بانوان ناشنوا کشور حضور پیدا کنند.

این اردو به میزبانی استان تهران و به منظور انتخاب نفرات برتر به تیم ملی و شرکت در بازیهای آسیایی 2012 کره جنوبی برگزار می شود.

همچنین دو نفراز بانوان یزدی به اردوی انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان ناشنوا کشور دعوت شدند.

سحرالسادات حسینی و فاطمه منتظری ورزشکاران یزدی هستند که باید 13 و 14 دی ماه در اردوی انتخابی تیم ملی تکوندو بانوان ناشنوا کشور حضور پیدا کنند.

این اردو نیز به منظور انتخاب نفرات برتر تیم ملی و شرکت در بازیهای آسیایی 2012 کره جنوبی به میزبانی استان تهران برگزار می شود.

قهرمانی باشگاه دلاوران در لیگ کاراته سبکهای آزاد استان

باشگاه دلاوران یزد قهرمان لیگ کاراته سبکهای آزاد آقایان استان شد.

مسابقات لیگ کاراته سبکهای آزاد آقایان در خانه کاراته استان برگزار شد که در پایان باشگاه دلاوران با کسب 24 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیمهای اتحاد و دانشگاه رزم به ترتیب با کسب 15 و 12 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

اولین دوره مسابقات لیگ کاراته سبکهای آزاد استان طی پنج هفته و در محل خانه کاراته استان برگزار شد.

سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده علی محمد وکیلی و علیرضا پورصالحی بود و مسئولیت برگزاری را محمدحسین حمیدخواه عهده دار بود.

راهیابی تیم های زارچ یزد و بوشهر به لیگ برتر والیبال نشسته کشور

تیم های والیبال نشسته هیئتهای زارچ یزد و بوشهر با غلبه بر حریفان به لیگ برتر کشور راه یافتند.

در آخرین روز این مسابقات، تیم هیئت زارچ یزد موفق شد تا با نتیجه سه بر یک تیم هیئت بوشهر را شکست دهد.

تیم هیئت هشترود هم سه بر دو، تیم هیئت خراسان شمالی را پشت سر گذاشت.

این مسابقات به مدت دو روز با حضور شش تیم اردبیل، بابل، هشترود، زارچ یزد، خراسان شمالی و بوشهر در سالن "حر" زارچ برگزار شد که تیم های زارچ و بوشهر جواز حضور در لیگ برتر کشور را کسب کردند.