هرزنامه نویسان کاربران اپل را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر بسیاری از مالکان جدید محصولات شرکت کوپرتینو ایمیلهایی را دریافت کردند که ظاهراً از شرکت "سیب گاز زده" ارسال شده اما در واقع فرستنده این ایمیلها گروهی است که هویت آن هنوز شناسایی نشده است.

هدف این گروه از ارسال این هرزنامه ها کسب اطلاعات شخصی و حتی در مواردی اطلاعات کارتهای اعتباری کاربران اپل است.

این پیام به کاربران دستگاههای "مک"، "آی- فن" و "آی- پد" که به تازگی دستگاه خود را خریداری کرده اند ارسال می شود.

در این پیام از این افراد خواسته می شود که وارد فروشگاه آنلاین اپل شوند و اطلاعات مرتبط با روش پرداخت خود را اصلاح کنند.

براساس گزارش CNET ، این هرزنامه ها محتوی لینکی هستند که به کاربر اجازه می دهند وارد سایتی شود که از نظر افراد غیرکارشناس به نظر می رسد فروشگاه واقعی آنلاین اپل باشد اما در واقع هاست آن در خارج از سرورهای اپل قرار دارد.

در این صفحات از کاربر خواسته می شود که اطلاعات Apple ID را وارد و سپس اطلاعات مرتبط با کارت اعتباری حساب خود را اصلاح کند. به این ترتیب، این اطلاعات مستقیم در اختیار هرزنامه نویسان قرار می گیرد.