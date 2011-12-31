به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "حبیش تفلیسی؛ بزرگمردی جامع علم و ادب" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

در این همایش دکتر مهدی محقق، دکتر محمد مهدی اصفهانی، دکتر علی اشرف صادقی ، دکتر ابولقاسم رادفر و دکتر زهرا پارساپور سخنرانی می کنند. همچنین در حاشیه این همایش از کتاب «کفایه الطب» اثر ارزشمند حبیش تفلیسی رونمایی خواهد شد.

این اثر که از متون کهن و گنجینه طب شرق و غرب محسوب می شود، در سه بخش تالیف شده است. بخش اول به معرفی نشانه بیماری ها و سبب و علاج آنها پرداخته و بخش دوم شامل اسامی داروهای مفرد است. در بخش سوم نیز اسامی داروهای مرکب به دو زبان فارسی و عربی به ترتیب الفبایی ذکر شده که با توضیح درباره خواص و شیوه تهیه آنها همراه است.

معادل های کهنی که برای اسامی بعضی از داروها در نسخ خطی متعدد این کتاب ذکر شده بسیار نادر است. تفلیسی در تنظیم کتاب شیوه هایی را به کار برده که دسترسی به مطالب را آسان ساخته و اطلاعات موجز و مفید در اختیار خواننده قرار می دهد.

این کتاب مجموعه گفته های علمی بزرگترین اطبای یونان، ایران و هند مانند بقراط، جالینوس، دیسقوریدوس، عیسی ، ابن ماسویه، ابن ماسه، ابوجریح، مسیح، محمد زکریا، ثابت قره، حنین بن اسحق، مداینی، ابن سینا، ابن عبدان، دمشقی، عبدوس، اسحق و شرک هندی است.

با توجه به قدمت اثر، مجوعه "کفایة الطب" علاوه بر ارزش علمی و طبی می تواند به عنوان نمونه نثر ساده علمی مورد توجه ادیبان و سبک شناسان قرار بگیرد. "دکتر زهرا پارساپور" با در اختیار داشتن هفت نسخه به پیشنهاد استاد مرحوم "ایرج افشار" این اثر را تصحیح نموده و در مقدمه کتاب به معرفی نویسنده این کتاب و آثارش و نیز معرفی کفایة الطب و بیان ویژگی های سبکی آن پرداخته است.

مراسم رونمایی از کتاب "کفایه الطب"، یکشنبه11 دیماه ساعت 9 صبح به نشانی بزرگراه کردستان، نبش خیابان ایرانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سالن حکمت برگزار می شود.