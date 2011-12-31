به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه سیدعلی سرابی قائم مقام شورای عالی قرآن و دبیر شورای ارزیابی، توضیحاتی در خصوص پیشینه طرح و مراحل بررسی و در نهایت تصویب آن در شورای توسعه فرهنگ قرآنی و ابلاغ جهت اجرا به شورای عالی قرآن ارائه کرد.

وی تأکید مقام معظم رهبری نسبت به تعیین حد قاری کامل را متذکر شد و ضرورت اجرای این طرح را تبیین نمود.



در ادامه جلسه محمدتقی میرزاجانی مشاور ارتباطات شورای عالی قرآن در مورد اقدامات انجام شده تا پایان مرحله ثبت نام مقدماتی این طرح صحبت کرد. پس از آن هر کدام از اعضا به بیان نقطه نظرات خود در مورد ابعاد مختلف این طرح پرداختند.



اشاره به ضرورت اجرای این طرح، دنبال کردن تثبیت مزایای قانونی مترتب بر حائزین درجات مصوب در این طرح، توجه به جایگاه اساتید و قاریان ممتاز کنونی کشور از جمله رئوس مطالب مطرح شده توسط اعضا بود.



در پایان این جلسه، مقرر شد 2 کمیته با عناوین کمیته «علمی و فنی» و کمیته «آزمون و ارزیابی» با حضور اعضای شورای ارزیابی و جمعی از اساتید ذی صلاح خارج از این شورا تشکیل شود. همچنین مصوب شد در فاز دوم، از تمامی شرکت کنندگانی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند آزمون قرائت قرآن به عمل آید.



همچنین به منظور تقویت ظرفیت کارشناسی و تخصصی شورای ارزیابی، مقرر شد به حسب ضرورت و نیاز تخصصی از اساتید برجسته و صاحبنظر قرآنی استفاده شود.