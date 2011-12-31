هلال احمر قم در خانه به گل گهر سیرجان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین هفته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور شب گذشته با انجام هفت مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری شد و طی آن در قم گل گهر سیرجان از سد میزبان خود هلال احمر قم عبور کرد.



بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون والیبال کشورمان، تیم‌های والیبال هلال احمر قم و گل گهر سیرجان در هفته هشتم لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در دیداری از گروه دوم در سالن شهید محمود رضائیان مجموعه حیدریان قم با یکدیگر رقابت کردند که برنده این مسابقه تیم والیبال گل گهر سیرجان بود تا نماینده قم دومین بار در خانه شکست را بپذیرد.



در این دیدار که در حضور پر تعداد علاقمندان به والیبال برگزار شد، هر دو تیم بازی بسیار خوبی ارائه کردند اما بازی در سه گیم نتیجه نهایی خود را به دست آورد، دیداری که در نهایت تیم مدعی والیبال گل گهر سیرجان موفق شد میزبان خود را با حساب سه بر صفر شکست دهد.



این دیدار چهارمین مسابقه خانگی تیم والیبال هلال احمر قم در فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور بود که طی آن والیبالیست‌های قمی در تلاش برای کسب سومین پیروزی خود، جدالی سخت با حریف داشتند و در نهایت با شکست در سه گیم متوالی سه امتیاز ارزشمند این دیدار را از دست دادند.



در این مسابقه مهم هفته هشتم لیگ دسته اول این تیم گل گهر سیرجان بود که با ارائه بازی بسیار خوب در سه گیم متوالی نتیجه را از آن خود کرد و در جدالی برتر موفق شد میزبان خود تیم والیبال هلال احمر قم و شاگردان علیرضا خوشرویی را با شکست مواجه کند.



طبق قوانین جدید والیبال تیم‌هایی که بتوانند در جدال با رقبای خود برتری سه بر صفر یا سه بر یک را به دست بیاورند، صاحب سه امتیاز می‌شوند اما پیروزی با نتیجه سه بر دو تنها دو امتیاز برای تیم برنده و البته یک امتیاز برای تیم بازنده به دنبال دارد.



در حالی که مسابقه‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌‌های کشور با شرکت ۱۰ تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود، نماینده قم در هفته سوم رقابت‌ها استراحت داشت و در هفته چهارم مقابل تیم راه و ترابری اصفهان به میدان رفت و نتوانست در هیچ یک از گیم‌ها به برتری برسد و با وجود تلاش زیادی که بازیکنان این تیم برای کسب نتیجه از خود نشان دادند، در نهایت در سه گیم متوالی شکست خورد.



والیبالیست های هلال احمر قم در خارج از خانه موفق به شکست تیم والیبال آینده سازان قزوین با نتیجه سه بر یک شدند اما در دو هفته اخیر یعنی دیدارهای هفته‌های هفتم و هشتم مقابل تیم‌های شهرداری زاهدان و گل گهر سیرجان با نتایج سه بر دو و سه بر صفر مغلوب شده‌اند.

