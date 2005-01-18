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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۱۰

"كيم بسينگر" به جمع هنرپيشگان فيلم نگهبان پيوست

هنو زمدت زمان چنداني از ابراز تمايل "كيفرساترلند" براي حضوردرفيلم "نگهبان" نگذشته كه "كيم بسينگر" نيز براي بازي در اين اثر ابراز تمايل كرده است.

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين اثركه نام "كلارك جانسون" را درمقام كارگردان دارد شرح حال يك نگهبان عامي است كه به بانويي تمام عيارعلاقه مند مي شود. به دنبال قتل يك مامورديگر، اوبه عنوان مظنون دستگيرمي شود وگرفتاردردسري مي شود كه اورا تا مرز ترور رييس جمهور پيش مي برد.
"كيفرساترلند" در اين اثر نقش مامور مرموز را بازي مي كند، اين درحاليست كه "بسينگر" به احتمال بسيار، نقش بانوي تمام عياررا ايفا مي كند. فيلمبرداري اين اثرازماه مي درتورنتو آغازمي شود و"مايكل داگلاس" توليد اين اثررا برعهده دارد.
کد مطلب 149734

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