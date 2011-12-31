به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سجادی جاغرق روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات آزمون کارشناسی ارشد سال 91 گفت: در آزمون سال گذشته برای هر رشته گرایش یک دفترچه آزمون منتشر میشد اما در آزمون امسال رشته و گرایشهای مختلف در داخل مجموعههای امتحانی تجمیع شده و داوطلبان یک مجموعه امتحانی مستقل از گرایش انتخابی در آزمون به سئوالات یکسان پاسخ خواهند داد.
وی افزود: عناوین مجموعههای امتحانی، موارد و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد سال 91 بر روی سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net قرار می گیرد.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: آزمون کارشناسی ارشد طی روزهای 21 تا 23 اردیبهشت ماه 91 برگزار میشود و نتایج نهایی آن در اواخر شهریور ماه اعلام می شود.
برگزاری آزمون دکتری تخصصی 91 دانشگاه آزاد در هفته اول اسفند
سجادی همچنین با اشاره به برگزاری آزمون دکتری تخصصی 91 این دانشگاه در روزهای 4 و 5 اسفند گفت: در این دوره از آزمون بیش از 38 هزار نفر ثبت نام کردند که با توجه به شرکت 23 هزار نفر در آزمون سال گذشته، نسبت به سال گذشته با رشد 67 درصدی مواجه هستیم.
وی افزود: 37 درصد از داوطلبان آزمون دکتری 91 را داوطلبان زن و 63 درصد را داوطلبان مرد تشکیل میدهند. این آزمون در 182 رشته برگزار می شود که نسبت به دوره گذشته، پنج رشته به مجموعه رشتهها اضافه شده است.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد یادآور شد: امسال آزمون دکتری تخصصی در 301 رشته محل برگزار میشود که این تعداد با 31 رشته محل افزایش نسبت به سال گذشته، 11 درصد رشد داشته است.
وی گفت: با افزایش کد رشته محلها افزایش ظرفیت پذیرش نیز خواهیم داشت و حدود 2 هزار و 500 نفر تا 3 هزار نفر در آزمون دکتری 91 پذیرفته می شوند.
سجادی اظهار داشت: داوطلبان بدون آزمون در رشتههای علوم انسانی باید دارای معدل بالای 18 و پایان نامه 5/18 باشند، البته فعالیتهای پژوهشی در پذیرش آنها تاثیر دارد. از داوطلبانی که حدنصاب لازم را کسب کرده باشند در تیرماه 91 برای مصاحبه دعوت میشوند و نتایج نهایی آزمون دکتری نیز در نیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد.
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