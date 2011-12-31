فاز نخست مرمت قلعه پرتغالیها پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دشتی‌زاده با بیان این که قلعه پرتغالی‌ها در بافت شهری واقع شده، اظهار داشت: تنظیف، پاک‌سازی و ساماندهی این قلعه که برای جامعه محلی از اهمیت بسزایی برخوردار است، انجام شد.

وی عنوان کرد: در این طرح مرمتی، عملیات محصورسازی این بنا برای محافظت از حریم قلعه و کنترل ورود و خروج افراد انجام شد.

وی به پایان عملیات محوطه‌سازی و فضای‌سبز قلعه پرتغالی‌ها اشاره کرد و افزود: برای ایجاد فضای‌سبز از درختان نخل بومی استفاده شد که دارای ارتفاع و ریشه کوتاهی‌اند و برای پایه‌های بنا خطری ندارند.

دشتی‌زاده افزود: در فاز بعدی سنگ‌فرش پیاده‌رو قلعه با استفاده از سنگهایی که از لحاظ جنس و رنگ با ساختمان قلعه مطابقت دارند، انجام خواهد شد.‌

وی گفت: فاز بعدی ساماندهی قلعه که شامل آواربرداری، نورپردازی فضاهای داخلی و ساخت پیاده‌رو است تا چند روز آینده آغاز می‌شود.

پیش از این اسفندیار حیدری پور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هفته پایانی آذر ماه به آغاز طرح ساماندهى قلعه پرتغالى هاى جزیره قشم اشاره کرد و بیان داشت: این طرح با اعتبارى بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال و با هدف حفظ این اثرمهم تاریخى و جذب بیشتر گردشگر در این منطقه اجرا می شود.

وى ادامه داد: با تفویض تمامى اختیارات حوزه میراث فرهنگی به سازمان منطقه آزاد قشم، این سازمان قصد دارد طى مراحل مختلف و در قالب یک پروژه بزرگ، آثار تاریخی مهم این منطقه را ساماندهی کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از ایجاد فضای سبز، ساماندهی محیط پیرامونی، سنگ فرش کردن، حفاری و کاوش محوطه داخلی سازه، نورپردازی، ایجاد گارد نگهبان و تابلوهای اطلاع رسانی به چندین زبان و همچنین چاپ بروشور به عنوان اقدامات اصلى این پروژه نام برد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: قلعه پرتغالیهاى شهر قشم به دلیل داشتن محیط منحصر به فرد تاریخی و دسترسی آسان در کنار چشم انداز بسیار زیباى آبهاى نیلگون خیلج فارس می تواند به محل برگزارى جشنواره های فرهنگی نیز تبدیل شود.

قلعه‌های پرتغالی‌ها تقریبا در بیشتر مناطق حاشیه خلیج فارس وجود دارد، در بندر قشم، کنگ، در عمان، در راس الخیمه، در قشم، در جزیره هرمز، وجاهای دیگر. این قلعه‌ها با پلان چهار ضلعی نامنظم، دارای دیوارهای به قطر حدود 5.3 متر و برج‌هایی به ارتفاع حدود ۱۲ متر در چهار گوشه قلعه‌است.

قلعه پرتغالی‌های قشم شامل انبارهای اسلحه، آب انبار بزرگ، اتاق‌های سرباز خانه، زندان، کلیسا، مقر فرماندهی، تالار است.

کلیسای بعضی از این قلعه‌ها، دارای دو ردیف ستون‌های سنگی دایره‌ای شکل با قوس‌های زیبایی از سنگ‌های مرجانی تراش خورده‌است. قلعه‌های پرتغالی‌ها یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان است.