امین حیایی، لطیفی را در "ساخت ایران" تنها گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، امین حیایی که با انصراف از حضور در پروژه "قلب یخی" و با صحبتهای اولیه به گروه "ساخت ایران" پیوسته بود به رغم عقد قرارداد، مجبور به ترک این گروه شد.
مجموعه "ساخت ایران" بعنوان تازهترین مجموعه شبکه نمایش خانگی در پی انصراف محمدحسین لطیفی از ادامه همکاری با سریال "قلب یخی" به دلیل مشکلات مالی با تهیهکننده این مجموعه در دستور کار این کارگردان قرار گرفته است.
پس از جدا شدن لطیفی از "قلب یخی" این بار نوبت به حیایی رسید تا به وی ملحق شود. اما ظاهرا تهیهکننده سریال "قلب یخی" بیکار ننشسته و از امین شکایت کرده تا مانع ادامه فعالیت وی در کنار لطیفی شود.
براساس شکایت سیدکمال طباطبایی، از آنجا که مدت قرارداد حیایی با "قلب یخی" به پایان نرسیده است قرارداد او با پروژه تازه قانونی نبوده و بر همین اساس لغو شدهاست.
"ساخت ایران" اثری کمدی – اجتماعی است که در خلاصه این داستان آمده است: محسن دزد خردهپایی است که روزی از روزها شاهد تصادف اتومبیل با مردی میانسال است. وی کیف مرد مجروح را میرباید و تصمیم میگیرد با مدارک درون کیف زندگی تازهای برای خود رقم بزند.
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