وقوع 18 آتش سوزي در تهران در 24 ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاري مهر 230 آتش نشان با استفاده از 84 خودروي آتش نشاني در طول 24 ساعت گذشته در 32 عمليات شركت كرده و 18 نفر از شهروندان تهراني حادثه ديده را نجات دادند.

بنا براين گزارش نجات زن 17 ساله به همراه فرزند پنج ماهه اش كه اقدام به خود كشي كرده بود از ديگر اقدامات سازمان آتش نشاني در طول 24 ساعت گذشته است.

اين زن با باز كردن شير گاز در آپارتمان تهديد به خود كشي كرده بود كه بلا فاصله آتش نشانان با ايمن سازي محيط از وقوع انفجار احتمالي اين زن جوان را ازاقدام به خود كشي منصرف كردند.

اتصالي سيم برق نيز يك انبار پوشاك تريكو را در چهار دانگه به آتش كشيد .

اين حادثه در شرايطي رخ داد كه دراين انبار البسه زيادي براي فروش شب عيد تا سقف چيده شده بود كه دراين آتش سوزي 50 ميليون ريال خسارت وارد شد.

گفتني است ماموران آتش نشاني ايستگاه 12 با اطلاع از اين جريان در كمتر از سه دقيقه به محل مراجعه و آتش را مهاركردند و اين حادثه هيچ مجروحي در برنداشت.

همچنين گازگرفتگي 5 تن از اعضاي يك خانواده را روانه بيمارستان كرد. اين حادثه براثر نفوذ گاز منوكسيد كربن از موتور خانه ساختمان به داخل رخ داد .