اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس نهم در گرمسار معرفی شدند

شاهپور علائی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت نظارت بر انتخابات، اسامی 30 نفر از معتمدان را برای انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات گرمسار معرفی کرد که از این تعداد هشت نفر به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند.



وی اظهارداشت: پنج نفر از معتمدان و ریش سفیدان نیز به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه گرمسار برگزیده شدند.



فرماندار گرمسار تصریح کرد: بر همین اساس، اسماعیل عسگری، حسین لهردی، سید هاشم موسویان، حسین اقبالی، محمود بلوچی، فضل الله قاسمی، صدرالله ایزدخواه و حسن معینیان به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی شهرستان معرفی شدند.



علایی مقدم، بررسی صلاحیت اولیه نامزدهای انتخاباتی، تعیین محل و تعداد و اعضای شعب اخذ رای را از وظایف هیئت اجرایی ذکر کرد.