بخش مسکن کرمانشاه برای بیش از 16 هزار اشتغالزایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید واحدی صبح شنبه، در جلسه کارگروه اشتغال و برنامه ریزی استان کرمانشاه گفت: از آغار سالجاری تا امروز بیش از 56 هزار و 260 شغل در استان کرمانشاه ایجاد شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: ادارات و مسئولان استان متعهد شده اند که در برنامه های اشتغالزایی خود، تا پایان سال 63 هزار و 164 شغل را برای سطح استان کرمانشاه ایجاد کنند.

واحدی افزود: میزان شغل ایجاد شده در استان کرمانشاه در امسال، 89 درصد تعهدات است.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه بخش مسکن را فعالترین، حوزه اشتغالزایی برای استان عنوان کرد و گفت: استان کرمانشاه در بخش مسکن بیش از 16 هزار و 88 مورد اشتغالزایی در سالجاری داشته است.

واحدی افزود: تا کنون 40 هزار 172 مورد اشتغالزایی در استان کرمانشاه، توسط سامانه رصد ثبت شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه برخی ادارات در تعهد اشتغال در استان، خوب عمل کرده اند، گفت: کمیته امداد امام (ره)، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و صندوق مهر امام رضا (ع) بیشترین سهم اشتغال در استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده اند.