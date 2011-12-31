۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

ستاری:

برگزاری انتخابات مجلس کاری حماسی و سرنوشت ساز است

پیشوا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پیشوا اظهار داشت: برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال، یک کار بزرگ، حماسی و سرنوشت ساز است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ستاری ظهر شنبه در ششمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان پیشوا که به ریاست فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری این منطقه برگزار شد، افزود: وظیفه اصلی ستاد انتخابات شهرستان پیشوا، اصل هماهنگی و پشتیبانی برای کمک به عوامل اجرایی است.

وی با اشاره به برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از فرصتها و امکانات در امر برگزاری انتخابات بیان کرد: مجریان انتخابات فارغ از سلایق و علاقه های سیاسی، بایستی سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم را اولین و مهمترین وظیفه خود بدانند و همچون گذشته امانتدار مردم باشند.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا از عوامل ستادی خواست تا با هماهنگی و پشتیبانی عوامل اجرایی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: در اجرای این حماسه بزرگ همه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی باید تلاش و کوشش وافری داشته باشند تا این اقدام بزرگ به بهترین نحو انجام گیرد.

ستاری بر ایجاد بستر و زمینه مناسب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات و برطرف کردن نارضایتیها و مشکلات رفاهی و اجتماعی شهروندان تأکید کرد.

فرماندار شهرستان پیشوا ضمن اعلام آمادگی مجموعه ستاد انتخابات شهرستان در برگزاری انتخاباتی به یاد ماندنی و باشکوه بر استفاده از تمام ظرفیت شهرستان در این انتخابات تأکید کرد.

فرماندار پیشوا از اعضای کمیته های ستاد انتخابات این شهرستان خواست که با تمام توان و نیرو و با دقت در انجام وظایف محوله در امر انتخابات تلاش کنند تا شاهد برگزاری انتخاباتی بانشاط و حضور گسترده مردم در صحنه باشیم.

گفتنی است این جلسه در راستای هماهنگی اعضای ستاد در بحث سخت افزاری و نیروی انسانی، آموزش همگانی، اطلاع رسانی دقیق و منظم و مهیا کردن بستر مناسب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان تشکیل شد.

کد مطلب 1497354

