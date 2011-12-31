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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

همایش بصیرت و میثاق با ولایت در تهران برگزار شد

همایش بصیرت و میثاق با ولایت در تهران برگزار شد

تهران – خبرگزاری مهر: همایش بزرگ بصیرت و میثاق با ولایت به همت حوزه مقاومت بسیج 179 شهید "مهدی زین الدین" ناحیه شهید بهشتی تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و بسیجیان ضمن گرامیداشت حماسه عاشورایی نهم دی بر استمرار و حرکت در خط رهبری و ولایت فقیه تاکید کردند.

در این همایش دو هزار نفر از بسیجیان حوزه خواهران 180 متقین و 179 شهید زین الدین ناحیه شهید بهشتی حضور داشتند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این همایش گفت: مردم ما نشان دادند که برای حفظ اعتقادات و حفظ کشورشان حاضرند نه تنها از مال خود بلکه از جانشان هم بگذرند.

اسماعیل کوثری افزود: مردم ایران با حضور گسترده خود در حماسه 9 دی جریان فتنه را که برای براندازی نظام خود را آماده کرده بود، ناکام گذاشتند.

وی اظهار داشت: ما باید با حضور خود در سالروز حماسه تاریخی 9 دی سال 88 به استکبار جهانی و عوامل داخلی خودفروخته آنها نشان دهیم که هیچگاه اجازه نخواهیم داد به اهداف شومشان دست پیدا کنند.

در این همایش اجرای سرود، خاطره گویی، دکلمه و قرائت قرآن توسط کریم منصوری قاری بین المللی از برنامه ها اجرایی بود.

کد مطلب 1497355

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