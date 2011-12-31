همایش بصیرت و میثاق با ولایت در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و بسیجیان ضمن گرامیداشت حماسه عاشورایی نهم دی بر استمرار و حرکت در خط رهبری و ولایت فقیه تاکید کردند.

در این همایش دو هزار نفر از بسیجیان حوزه خواهران 180 متقین و 179 شهید زین الدین ناحیه شهید بهشتی حضور داشتند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این همایش گفت: مردم ما نشان دادند که برای حفظ اعتقادات و حفظ کشورشان حاضرند نه تنها از مال خود بلکه از جانشان هم بگذرند.

اسماعیل کوثری افزود: مردم ایران با حضور گسترده خود در حماسه 9 دی جریان فتنه را که برای براندازی نظام خود را آماده کرده بود، ناکام گذاشتند.

وی اظهار داشت: ما باید با حضور خود در سالروز حماسه تاریخی 9 دی سال 88 به استکبار جهانی و عوامل داخلی خودفروخته آنها نشان دهیم که هیچگاه اجازه نخواهیم داد به اهداف شومشان دست پیدا کنند.

در این همایش اجرای سرود، خاطره گویی، دکلمه و قرائت قرآن توسط کریم منصوری قاری بین المللی از برنامه ها اجرایی بود.