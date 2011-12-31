اعضای جدید هیئت امنای انجمن عکاسان قم انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن دوره دو ساله انجمن عکاسان قم، انتخابات این انجمن با حضور نمایندگان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و هیئت امنا دوره پیشین با حضور 90 نفر از اعضای انجمن برگزار و آقایان و خانم‌ها: محمدرضا بهشتی منفرد، زینت زمانی، علیرضا محمودی و مهدی رضایی مهر و امیر حسامی نژاد به عنوان عضو جدید هیئت امنا انتخاب شد.



در ابتدای جلسه زمانی، به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای قبلی گزارش مختصری از فعالیت‌های انجمن در دو سال گذشته ارائه کرد و با اشاره‌ به کاستی و مشکلاتی که در طول این دو سال با آن مواجه بودند داشتند.



در ادامه جلسه مفاد الحاقی به اساسنامه جدید انجمن توسط وی قرائت شد و مفاد الحاقی با اکثریت آرا مورد پذیرش قرار گرفت.



بر اساس این گزارش، برای هیئت امنا هفت نفر ثبت‌نام کرده بودند.



در این جلسه امیر بهرامی راد به عنوان کاندیدای هیئت امنا در جلسه حضور نداشت که با توافق هیئت امنای قبلی و نماینده اداره ارشاد، امیر حسامی نژاد به عنوان تنها دوطلب جایگزین وی شد.



پس از شمارش آرا، محمد بهشتی منفرد با 67 رای، رضایی مهر با 33 رای، علیرضا محمودی با 37 رای، امیر حسامی با 33 رای و زینب زمانی با 41 رای به عنوان هیئت امنای جدید انجن عکاسان قم و مصطفی خلیلی با 41 رای به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.

