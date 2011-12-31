گوشت قرمز تولیدی زنجان 1,5 برابر نیاز استان است

به گزارش خبرنگار مهر، کرامت الله نیکخواه ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هرگونه تغییرات کالایی و اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت رصد می شود لذا سازمان از ارگان هایی است که باید زودتر از ارگانهای دیگر از تغییرات در قیمت کالاها با خبر شود.

وی ادامه داد: هر نوسان قیمت که در بازار اتفاق بیفتد سازمان پیگیری لازم را انجام می دهد و از طریق سیاستهای تشویقی، بازدارندگی و رقابت در کالا که در بازار انجام می گیر مقابله می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن، تجارت زنجان تاکید کرد: در راستای تامین میوه شب عید هزار و 500 تن پرتقال و هزار تن سیب در نظر گرفته شده است ولی به دلیل امکان تخصیص یارانه قیمت میوه شب عید مشخص نیست و این میوه ها در بخش اتحادیه های تعاونی روستایی توزیع خواهد شد.

نیکخواه افزود: هچگونه مشکلی در بحث ذخیره سازی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و بیشترین دغدغه متولیان تامین بازار مصرف شهروندان با کالاهای باکیفیت است.

وی گفت: شرایط اقتصادی که در سطح ملی و جهانی وجود دارد سازمان را ناچار می کند به سمت و سوی واقعی شدن قیمت ها حرکت کند که در بسیاری از بخشها آزاد سازی قیمتها در قالب هدفمند شدن صورت گرفته است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن، تجارت زنجان از برگزاری نمایشگاه بهاره در اسفند ماه خبر داد و افزود: در این نمایشگاه اقلام مورد نیاز مردم برای شب عید، اقلام غذایی و پوشاک در نظر گرفته شده است.

نیکخواه با اشاره به اینکه دو هزار توزیع کننده خرد و کلان میوه در استان وجود دارد گفت: میوه ها با کیفیت مناسب توزیع می شود ولی ممکن است در مناطق اعیان نشین کیفیت میوه ها تفاوت داشته باشد.

وی گفت : در زمینه مواد پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ کمترین میزان تغییرات قیمتی وجود داشت لذا 1,5 برابر نیاز استان گوشت قرمز تولید می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت ، معدن و تجارت زنجان زنجان گفت: در پنج سال گذشته هیچگونه افزایش قیمتی در لبنیات وجود نداشته ولی در راستای عدم حمایت از تولید کنندگان تولید لبنیات کاهش خواهد داشت.

نیکخواه افزود: در حال حاضر بعد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها هیچگونه نوسان قیمت وجود نداشته و در بحث ذخیره کالاهای اساسی مایحتاج مردم مشکلی وجود ندارد و دغدغه متولیان تامین کالاهای باکیفیت به مردم است .