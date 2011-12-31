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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

رضوانی:

120 میلیون کیلوگرم نهاده‌ کشاورزی در همدان توزیع می‌شود

120 میلیون کیلوگرم نهاده‌ کشاورزی در همدان توزیع می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: بیش از 120 میلیون کیلوگرم نهاده‌های کشاورزی شامل انواع کود شیمیایی، سموم و بذور در استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور رضوانی جلال در جلسه آموزشی توجیهی سیستم هوشمند توزیع نهاده‌های کشاورزی برای کارگزاران افزود: در کشور دو و نیم تا سه میلیارد کیلوگرم نهاده‌های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزان توزیع می‌شود.

وی عنوان کرد: با توجه به ضرورت طراحی سیستم جامع، روان و مطمئن، نخستین سیستم آنلاین و هوشمند توزیع نهاده‌های کشاورزی در کشور توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزان در سال 89 طراحی شد.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان امکان استفاده آنلاین و قابل دسترس بودن این سیستم را از مزایای آن عنوان کرد.

وی افزود: پس از طراحی و آزمایش این سیستم ایرادهای موجود رفع و سیستم امسال به بهره‌ برداری رسید.

رضوانی جلال با اشاره به اینکه در حال حاضر اغلب نهاده‌های کشاورزی در قالب این سیستم توزیع می‌شود، اظهار داشت: تمامی کشاورزان می‌توانند با ورود به سامانه و تکمیل شناسنامه بهره‌بردار از خدمات این سیستم بهره ببرند.

کد مطلب 1497361

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