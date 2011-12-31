به گزارش خبرگزاری مهر، منصور رضوانی جلال در جلسه آموزشی توجیهی سیستم هوشمند توزیع نهادههای کشاورزی برای کارگزاران افزود: در کشور دو و نیم تا سه میلیارد کیلوگرم نهادههای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزان توزیع میشود.
وی عنوان کرد: با توجه به ضرورت طراحی سیستم جامع، روان و مطمئن، نخستین سیستم آنلاین و هوشمند توزیع نهادههای کشاورزی در کشور توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزان در سال 89 طراحی شد.
مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان امکان استفاده آنلاین و قابل دسترس بودن این سیستم را از مزایای آن عنوان کرد.
وی افزود: پس از طراحی و آزمایش این سیستم ایرادهای موجود رفع و سیستم امسال به بهره برداری رسید.
رضوانی جلال با اشاره به اینکه در حال حاضر اغلب نهادههای کشاورزی در قالب این سیستم توزیع میشود، اظهار داشت: تمامی کشاورزان میتوانند با ورود به سامانه و تکمیل شناسنامه بهرهبردار از خدمات این سیستم بهره ببرند.
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