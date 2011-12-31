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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

بیرانوند:

هشت اثر صنایع دستی قزوین در فهرست ملی میراث معنوی کشور ثبت شد

هشت اثر صنایع دستی قزوین در فهرست ملی میراث معنوی کشور ثبت شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: در چهارمین همایش ملی ثبت هشت اثر از صنایع دستی استان قزوین در فهرست ملی میراث معنوی کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیرانوند در این باره اظهارداشت: چهارمین همایش ملی ثبت که از چهارم دی ‌ماه با حضور معاون میراث‌ فرهنگی، رئیس پژوهشکده باستان‌ شناسی کشور و مدیران کل میراث فرهنگی 32 استان در قشم برگزار شد تعداد زیادی از پرونده‌های میراث طبیعی، تاریخی، معنوی جهت ثبت در فهرست آثار ملی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
 
وی ضمن خرسندی از ثبت هشت اثر صنایع دستی استان افزود: استان قزوین با توجه به غنای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی حضور پر رنگی در این همایش داشته و از بین 9 پرونده میراث معنوی که برای این همایش ارائه شده بود هشت پرونده به ثبت ملی رسید.
 
بیرانوند با اشاره به روند ثبت این آثار یادآور شد: هشت پرونده صنایع دستی استان قزوین شامل چهل‌ تکه‌ دوزی، صحافی سنتی، مقرنس‌ کاری، طبق‌ سازی، آهنگری سنتی، گیوه‌ دوزی، نقاشی پشت شیشه و مسگری سنتی بود که تکنیک‌های ساخت و روش تولید آثار در فهرست ملی میراث معنوی کشور ثبت شد.
 
وی تصریح کرد: با ثبت هنرهای سنتی و بومی می‌توانیم به تداوم، حفظ و احیای آن کمک کرده و با آموزش به نسل جدید ضمن معرفی از فراموشی آنها جلوگیری کنیم.

 
کد مطلب 1497363

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