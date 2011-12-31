اعضای هیئت اجرایی انتخابات در ری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری جلسه معتمدین شهرستان ری، اعضای هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان ری انتخاب شدند.

بر اساس رأی گیری صورت گرفته در این جلسه، تعداد هشت نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی و پنج نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

فرماندار ری در این جلسه با اشاره به اینکه حدود دو ماه از انجام امور مربوط به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان می گذرد و کار در بخشهای مختلف پیش رفته است، عنوان کرد: با انتخابات اعضای هیئت اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس، انتخابات از امروز در شهرستان ری رسما کلید می خورد.

امیر حسین باقرنژاد افزود: مجموعه وزارت کشور موظف است و وظیفه شرعی دارد که قانون را رعایت کند و ما در سلامت انتخابات تحقیقا دلشوره ای نداریم و تجربه 32 ساله انتخابات نشان می دهد تمام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ صدمه ای و در نهایت سلامت برگزار شده است.

وی با بیان اینکه انتخابات یک پروژه ملی است و در نگاه بالاتر بازتاب فراملی دارد، گفت: تأثیری که موج انتخابات و مسائل سیاسی شهرستان ری بر تهران دارد غیر قابل کتمان است و تهران از فضایی که در ری رقم می خورد، تنفس می کند و چشم امید معتمدین و اقشار ارزشی تهران به سمت ری است.