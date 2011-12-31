90 درصد کارگران استان همدان قراردادی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معبودی در نشستی با رئیس مجمع نمایندگان استان همدان که در راستای حل مشکلات جامعه کارگری برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع قراردادهای موقت در مجلس مسکوت مانده است، گفت: کارفرمایان با بستن قراردادهای سفید امضا مشکلات را دوچندان کرده‌اند.

وی با ابراز تاسف از اینکه در برخی کارگاه‌ها، کارگران تهدید به استعفا می شوند، گفت: در حالی مسئولان از ایجاد اشتغال خبر می دهند که پایدار بودن این مشاغل جای سئوال دارد.

10 کارگاه با ظرفیت نیروی کاری بالای 150 نفر در همدان تعطیل شده‌ است

معبودی با بیان اینکه در سه سال اخیر بیش از 10 کارگاه با ظرفیت نیروی کاری بالای 150 نفر در استان همدان تعطیل شده‌ است، گفت: این واقعیت با ادعای ایجاد اشتغال پایدار منافات دارد.

وی گفت: کارخانه کیوان همدان با بیش از 200 کارگر در دو سال اخیر دچار مشکل شده و صنایع تبدیلی الوند نیز تعداد کارگران خود را از 200 به 30 نفر رسانده است.

معبودی گفت: شرکت احرار، پتروشیمی، ذوب آهن اسدآباد، کیان کردسا، قارچ سینا، سامیکو صنعت و ذوب آهن ملایر از دیگر نمونه کارگاه‌های تولیدی است که در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت نامناسب، کمبود نقدینگی و نداشتن مواد اولیه و اثرات هدفمندی یارانه‌ها تعطیل شده‌ و افراد بسیاری بیکار شده اند.

متاسفانه مسئولان هیچ نظارتی بر فعالیت بخش خصوصی ندارند

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان همدان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نیاز به نظارت دارد، گفت: متاسفانه مسئولان هیچ نظارتی بر فعالیت این بخش اعمال نمی‌کنند.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان همدان اعمال نشدن قانون سختی کار و مشاغل زیان آور، اجرایی نشدن قانون صنایع نوسازی، عدم تعلق سهام عدالت به قشر کارگری، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مدیریت نامناسب کارگاه‌های تولیدی را از دیگر مشکلات کارگران برشمرد.

معبودی با بیان اینکه متأسفانه در استان همدان مرجعی برای رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری وجود ندارد، گفت: کمیته ‌ای برای تعیین صلاحیت واگذاری شرکت‌ها به اشخاص و بررسی تخصص آنها موجود نیست و صرفا داشتن سرمایه نباید ملاک قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه تولید، اسباب تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه را مهیا می‌کند، گفت: اگر عاملان این کار به طور دقیق و جامع مد نظر قرار نگیرند این برنامه نتیجه‌ بخش نخواهد بود.

نمایندگان وظیفه انتقال پیام مردم به مجلس را برعهده دارند

سیدکاظم حجازی با تاکید بر اینکه نمایندگان وظیفه انتقال پیام مردم به مجلس را برعهده دارند و نباید به آنها نگاهی همچون دستگاه اجرایی داشت، گفت: باید مباحث از طریق مردم به نمایندگان منتقل شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی نشدن قانون صنایع نوسازی گفت: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود از این حوزه خارج و برای انجام به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود که نمایندگان تذکراتی را به دستگاه‌ها داده‌اند که اعمال قانون شود.

وی در خصوص سهام عدالت کارگران نیزعنوان کرد: دستگاه اجرایی با توجه به منابعی که در اختیار داشته قسمتی از تعهدات خود را پرداخت کرده اما به علت موانعی پرداخت بخش دیگر سهام عدالت باقی مانده که تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود.

حجازی به برگزاری جلسات نمایندگان استان همدان با مسئولان متولی اشتغال اشاره کرد و گفت: بیشترین آمار جلسات مجمع نمایندگان با مسئولان به حوزه اشتغال برمی‌گردد.

تثبیت اشتغال فعلی در استان همدان در اولویت قرار دارد

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تثبیت اشتغال فعلی در اولویت قرار دارد، گفت: به واسطه آنها اشتغال پایدار دیگر به وجود می‌آید و به تبع آن ریسک سرمایه‌گذاری در استان همدان افزایش می‌یابد.

حجازی تاکید کرد: مجمع نمایندگان از استاندار خواسته است که در کنار آمار اشتغال جدید، آمار دلایل اخراج کارگران از محیط کار آورده شود.

وی با بیان اینکه مسئولان نباید آمار و ارقام را با رنگ و لعاب اعلام کنند، گفت: مسئولان هرچه از آمارهای ویترینی فاصله بگیرند اعتماد مردم به آنها بیشتر می شود.

وی تثبیت اشتغال، دریافت تسهیلات برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال را از اولویت‌های مهم مجمع نمایندگان استان همدان بیان کرد.