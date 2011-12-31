ساخت یک میلیون و 350 هزار واحد در روستاها

عزیزالله مهدیان در گفتگو با مهر به ساخت یک میلیون و 93 هزار واحد مسکن روستایی از سال 84 تاکنون اشاره کرد و گفت: از سال 84 تاکنون یک میلیون و 631 هزار واحد تسهیلات پرداخت شده است که از این تعداد یک میلیون و 386 هزار واحد عقد قرارداد کرده اند.

معاون بنیاد مسکن با بیان اینکه فونداسیون یک میلیون و 294 هزار واحد به اتمام رسیده است، بیان کرد: حدود 150 هزار واحد هم از سال 84 در روستاهای کشور پس از بروز حوادثی مانند زلزله بازسازی شده اند که عمده آنها در بم، لرستان، قشم و کرمان بوده اند.

وی تصریح کرد: در مجموع تاکنون یک میلیون و 350 هزار واحد مسکن در روستاها ساخته شده که سهم زیادی در بازسازی و مقاوم سازی روستاها داشته است.

مهدیان با اشاره به ارایه تسهیلات بلاعوض برای مناطق حادثه دیده، اظهار داشت: بنیاد مسکن برای بازسازی مناطق حادثه دیده از تسهیلات بلاعوض هم استفاده می کند که به ازای هر واحد یک میلیون و 500 هزار تومان به هر متقاضی داده می شود. معاون بنیاد مسکن افزود: در طرح ساخت سالیانه 200 هزار واحد مسکن روستایی فقط تسهیلات بانکی 12 میلیون و 500 هزار تومان ارایه می شود.

وی به ساماندهی و آموزش ناظران فنی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود 12 هزار ناظر فنی روستایی از سوی دولت آموزش دیده اند که وظیفه نظارت بر ساخت وساز در روستاها را برعهده دارند که البته هزینه آنها از سوی سازندگان پرداخت می شود. مهدیان افزود: حدود 2 هزار نفر مشاور مادر هم در تمامی استان ها حضور دارند که بر تمامی طرح نظارت دارند که هزینه آنها از سوی دولت پرداخت می شود.