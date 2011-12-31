برگزاری نمایشگاه های خوشنویسی "کوثر" و "شخصی در عمومی"

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور معاون پژوهشی خانه هنرمندان، رئیس اداره هنری امور بانوان شهرداری تهران و جمعی از اساتید هنر خوشنویسی عصر روز ـ نهم دیماه ـ در نگارخانههای بهار و تابستان در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت.
پنجمین دوره این جشنواره در سه رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق و گرایشهای نوینِ نقاشیخط و تایپوگرافی برگزار شد که از آثار رسیده به جشنواره 120 اثر به نمایشگاه راه یافت.
این نمایشگاه تا پانزدهم دیماه در خانه هنرمندان برپا خواهد بود.
عکسهای شخصی در عمومی به گالری فروهر آمد
نمایشگاه عکسهای رهام شیراز با عنوان شخصی در عمومی در گالری فروهر به نمایش درآمد.
در این نمایشگاه 34 اسلاید چاپ شده در ابعاد 90×90 و 45×45 سانتیمتر به نمایش در میآید.
در بروشور این نمایشگاه که شامگاه گذشته ـ 9 دی ماه ـ برپا شد، نوشته شده است: یک روانجغرافیا کاو Psychogeographer در پارکهای شهری پرسه میزند. او تلاش میکند تمام اجزای این مکان طبیعی را که مصنوعی ایجاد شده، بررسی کند.
به تدریج در تکرار پیادهرویهایش، تمرکز او منجر به یافتن جزییات مشترکی در مختصات گوناگون مکان میشود. در تکرار مواجهه با تصاویر دیده شده طبیعتا او متوجه نوعی دلبستگی به آن مناظر مشترک نیز میشود، چیزی شبیه حس مالکیت اما در این مکان عمومی او میتواند مالک چه چیز باشد؟
برای یافتن جواب او دوربینش را بر میدارد و شروع به قاببندی میکند. در مطالعه بسیار بالاخره متوجه میشود سهم او قابهای مشترکی است که بارز کننده گوشههایی از فضای شاعرانه شخصیاش در یک مکان عمومی است.
رهام شیراز، متولد 52 و فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک دانشکده هنرهای زیبا است.او در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته عکاسی و فرهنگ شهری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گلداسمیتس لندن است.
این نمایشگاه تا روز بیست و ششم دیماه ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این مجموعه روزانه غیر از سهشنبهها از ساعت 12 تا 20، روزهای پنجشنبه از ساعت 12 تا 18 و روزهای جمعه از ساعت 18 تا 20 به این گالری مراجعه کنند.
گالری فروهر در بلوار آفریقا، نبش کوچه گلستان، پلاک 2 واقع شده است.
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